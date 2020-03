Uutest juhtudest 11 tuvastati Tartu maakonnas, kaheksa Harjumaal, kaheksa Võrumaal, kaks Ida-Virumaal, kaks Pärnumaal, kaks Saaremaal, üks Lääne-Virumaal ja üks Põlvamaal. Vanusjaotuselt on 60+ positiivsete osakaal 19 protsenti.

Teste on kokku tehtud 4809. Teisipäevaga lisandus juurde 768 testi.

Teisipäeva õhtu seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist seitse on intensiivravis ning viis kriitilises seisundis.

Terviseamet täpsustas, et 18 praegu haiglas viibivat inimest on mehed, kümme naised. 11 inimese kohta on ametil info kaasnevatest haigustest. Noorim haiglaravi vaja patsient on 20-ndates aastates ja vanim üle 80 aasta vana.

Kinnitatud haigusjuhud maakonniti 25. märtsi seisuga. Autor/allikas: Terviseamet

Haiglatest on välja kirjutatud kaheksa inimest.

Positiivsete testide arv 10 000 elaniku kohta 25. märtsi seisuga. Autor/allikas: Terviseamet

Leedus on tuvastatud uude koroonaviirusesse nakatunuid 255 juhul, vahendas BNS tervishoiuministeeriumi kolmapäevast teadet. Ööpäevaga lisandus 46 COVID-19 juhtumit.

Lätis kasvas uude koroonaviirusse nakatunute arv ööpäevaga 24 võrra, kerkides 221-ni, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus kolmapäeval.