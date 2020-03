Sadamas on laevade ootel kõik peamised kaubagrupid, mida Saaremaalt välja veetakse - ümarpuit, hakkepuit ja turvas. Märtsi lõpuks peaks Roomassaares olema käinud 21 laeva. Eelmisel aastal oli laevu kolmandiku võrra rohkem, ehk 36. Et tänavu tuli jäävaba talv - oli loomulikult laevafirmadele prognoosimatu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On olemas selliseid laevu, kus kapten ei tohi isegi pildiraamatust jääd vaadata. Vot need laevad muidugi kartsid, et tuleb normaalne talv ja nad ei pannud ennast siia grafikusse sisse. Ja seepärast on ka natuke vähem," lausus Roomassaare sadamakapten Kaarel Niine.

Koroonaviirus pole kaubavedusid takistanud. Laevamehed tegutsevad laevas ja maale tulla ei tohi.

Tähelepanuväärne on aga Saaremaalt välja eksporditava kauba suhtes see, et varasemate aastate peamine kaup - ümarpuit on asendunud valdavalt hakkepuiduga. Seda veeti eelmisel aastal omakorda varasema aastaga võrreldes lausa 10 korda enam ekspordiks.

"Turg nõuab rohkem hakkepuitu ja hakkepuidul on tänavusel aastal ikka umbes 200 protsenti tõus olnud väljaveol võreldes ümarpuiduga ja eelmiste aastate hakkepuiduga," sõnas Kaarel Niine.

Eelmisel aastal käis Roomassaare sadamas kokku 133 kaubalaeva, aasta varem 129.