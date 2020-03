Riigipiiride sulgemise tõttu on Eesti põllumajandusettevõtetel kadunud võimalus värvata võõrtööjõudu, mistõttu võivad lähikuudel jääda loomad hooldamata ja inimesed kodumaise toiduta, nii hindab põllumajandus-kaubanduskoda. Töötukassa soovitab tööta jäänud inimestel pakkuda oma abikäsi põllumajandusettevõtetele.

Kõik, keda "Aktuaalne kaamera" osaühingu Estonia laudas või põllul kolmapäeval kohtas, on Eesti enda inimesed, kellega kõrvuti töötavad Ukrainast pärit töölised. Nemad teevad enamasti lihtsamat tööd, sest moodsad masinad nõuavad oskustöölisi ja neid ajutise tööjõu hulgast ei leia.

OÜ Estonia juhatuse esimees Ain Aasa ütles, et kui Ukraina tööjõud peaks päriselt ära kaduma, siis tuleb ettevõttel tegevust koomale tõmmata või kuidagi ümberorienteeruda.

Põllumajandus-kaubanduskoda ja taluliit saatsid kolmapäeval valitsusele nõude pikendada Eestis viibivate ajutiste välistöötajate töölubasid, muidu jäävad COVID-19 pandeemia tõttu põllud harimata, loomad hooldamata ja inimesed kodumaise toiduta.

Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ütles aga, et praegu on Järvamaal 1000 töötut, kellest osa võiks leida rakendust põllumajanduses.

"Kui nüüd sellel aastal ukrainlased ei saa meile Eestisse tööle tulla, siis tegelikult on meie töötute hulgas ka päris palju inimesi, kes võib-olla oleksid nõus asuma meie põllumajadustootjatele appi," ütles Tasang.

Põllumajandus-kaubanduskoja hinnagul vajavad Eesti põllumajandusettevõtted aprillis algavate kevadtööde hooajal ligi 2000 välismaa põllumajandustöölist.

"Kindlasti toimuvad Eesti tööturul suured muutused ja pikemas perspektiivis, ma usun, et ka põllumajandussektorisse soovib rohkem inimesi tööle minna, kuid see lahendus ei kannata oodata kuid või ka pool aastat. Meil on lahendusi vaja sisuliselt nädalate jooksul," ütles koja juht Roomet Sõrmus.

Põllumajanduskoda kutsub üles kõiki inimesi, kes soovivad kiiresti tööd leida, pöörduma põllumajandusettevõtete poole.