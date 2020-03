Aab: isikukaitsevahendeid jätkub kuni kaheks nädalaks

Aab rääkis, et haiglatel on erinevad varud. "On neid, kelle varu on üheksa päeva, neid kelle varu on 11-12 päeva ja neid, kelle varu on pisut rohkem. See sõltub ka sellest, kui palju neid kasutusse läheb. Need on ühekordsed ja neid vahetatakse mitu korda päevas. Piir on nädal kuni kaks nädalat," ütles Aab.

Kuu vajadus on umbes 500 000 kaitsemaski ja 250 000 paari kindaid. Kindad on Aabi sõnul kohalikele omavalitsustele juba laiali jagatud.

Terviseameti staabis esmatasandi abi korralduse eest vastutav sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et isikukaitsevahendite kokkuhoiu eesmärgil lõpetati ka erameditsiiniasutuste plaaniline tegevus.

Aab ütles, et väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu peab hetkel Eesti ettevõtjatega läbirääkimisi, et saada kaitsevahendeid otse nendelt. "See võtab aega, aga ma usun, et kahe, kolme või nelja nädala pärast saame juba Eesti enda tootjatelt kaitsevahendeid ja see oleks väga suur abi," sõnas Aab.