"Esimene tõenäoline lennuk väljuks Hiinast praegusel hetkel homse kuupäevaga," ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel ERR-ile.

Saadetises peaks olema üle miljoni kirurgilise maski ja umbes sama palju kaitsekindaid. Lisaks on seal ka arstidele ja tervishoiutöötajatele mõeldud FFP-3 ja FFP-2 maske - vastavalt mõnikümmend ja mõnisada tuhat. "Natuke peaks ikka tulema," märkis Koppel.

Kui lennuk teisipäeval väljub, siis võiks see kolmapäevaks Eestisse jõuda, lisas ta. "Võib-olla 1. aprilli seisuga mõni lennuk maandub, millele võib vastu minna," ütles Koppel.

Sotsiaalministeeriumi kõrge ametniku sõnul on meditsiiinisüsteemis kaitsevahendite nädala varu endiselt olemas ning haiglates saab varusid ka pisut ümber jagada, kui selline vajadus peaks tekkima.

PERH ootab suursaadetist

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Agris Peedu ütles ERR-ile, et PERH on seni saanud väikeseid kaitsevahendite koguseid, kuid loodab lähiajal saada siiski ka ühe suurema saadetise, mis annaks haiglale kindluse, et kaitsevahendeid jätkub pikemaks ajaks.

"Meile tuleb kaupa - olgu kaitseprillid, kaitsevisiirid, maskid, kirurgilised maskid, kaitsekitlid - neid on meile tulnud. Aga mõnikord tuleb kakskümmend paari kaitseprille, siis tuleb paar tuhat maski - see on kõik hea, et me saaksime oma tegevust jätkata. Aga selleks, et me saaksime nii-öelda natukene rahulikumalt hingata ja me teame, et meil on varud olemas, siis me väga ootame sellenädalast suurtarnet ja väga loodame, et tarne jõuab Eestisse kohale," rääkis Peedu.

Tema sõnul käib jutt peamiselt respiraatoritest ehk FFP-2 ja FFP-3 maskidest. "Kirurgiliste maskidega ma ei ütleks, et oleme väga punases. Ennekõike loodame, et Eestisse jõuab ikkagi see suur kogus FFP-2 ja FFP-3 maske, et siis meie tervishoiutöötajad saaksid riskivabamalt COVID-patsientidega tegeleda," märkis ta.