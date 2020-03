Aab loodab nädala lõpus suure kaitsevahendite tarne saabumist

"Kui teisipäeval sai otsustatud koos sotsiaalministeeriumi ja terviseametiga, et riik peaks ise keskseid hankeid tegema, siis suutsime välja rääkida ühe suurema lepingu Hiinas. Suure eeltöö tegi selleks meie suursaadik Hiinas Andres Unga, kes valis välja neli pakkumist ja meie sõlmisime pärast 12 tundi kestnud läbirääkimisi ühega neist lepingu, mis katab ühe kuu varu tervele Eestile - kõigile haiglatele ja asutustele," rääkis Aab "Vikerhommikus".

"Saime tootjalt ka kinnituse, et reedeks on valmis umbes pool sellest lepingust ja on korraldatud ka logistika, nii, et nädala lõpuks on see käes," lisas minister.

Aab rääkis ka, et sellele lepingule on saadudu ka Hiina suursaadiku kinnitus, mis peaks selle toimimise kindlamaks muutma. "Kõige kindlamad on riiklikud lepingud," märkis ta.

Lisaks on Eesti sõlminud viis väiksemamahulist lepingut isikukaitsevahendite tarnimiseks.

Samuti püüab riik aidata Hiinast kohale tuua neid koguseid, mis sealt on suutnud osta eraisikud, rääkis Aab. Loodetavasti jõuab neist midagi Eestisse esmaspäevaks.

Aab rääkis ka, et lisaks Sillamäe kaitsemaskide tehasele on mitmed Eesti ettevõtted tundnud huvi kaitsevarustuse valmistamise vastu, kuid nende töö käivitamisega läheb aega, kuna eelnevalt on vaja saada toodangule ka vastavussertifikaadid.