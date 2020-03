Olukord naabrite juures: Lätis tuvastati 25, Venemaal 228 uut nakatumist

Lätis diagnoositi viimase ööpäevaga 25 inimesel COVID-19, tuvastatud nakkusjuhtude koguarv on 305, teatas haiguste ennetuse ja kontrolli keskus laupäeval.

Ööpäeva jooksul testiti Lätis 1046 inimest, kokku on nüüdseks tehtud 12 748 testi. Haiglas on 21 inimest, neist kolme seisund on raske.

Lätis kehtib koroonaepideemia tõttu 13. märtsist 14. aprillini eriolukord.

Venemaal tuvastati ööpäevaga 228 uut koroonajuhtu

Vene meedikud tuvastasid ööpäeva jooksul 26 regioonis 228 uut koroonaviirusse nakatumise juhtumit, teatas viirusevastase võitluse peastaap laupäeval.

Positiivse diagnoosi on saanud kokku 1264 inimest. COVID-19 tagajärjel on surnud neli inimest.

Viimase ööpäeva jooksul on haiglast välja lubatud neli patsienti, kokku on tervenenuid 49.

Ukrainas on tuvastatud koroonaviirusse nakatumiste arv tõusnud 311-ni, teatas tervishoiuministeerium laupäeval.

COVID-19 tagajärjel on surnud kaheksa inimest, viis patsienti on paranenud.