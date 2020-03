Liikumispiirangud pole Tallinna õhku puhtaks löönud

Keskkonnaaktivistid rõõmustavad, sest tänu koroonaviiruse tõttu kehtestatud liikumispiirangutele on õhk maailma paljudes paikades märksa puhtam. Ka Tallinna tänavatel on liikluskoormus märgatavalt langenud, kuid õhupuhtusele pole kahe nädalane eriolukord suurt mõju avaldanud.

Viimase kahe nädala jooksul on Tallinnast saanud autojuhtide paradiis – autosid on tänavatel märgatavalt vähem, parkimiskohtade leidmisega probleeme pole ja ummikud on linnapildist kadunud.

Tallinna transpordiameti liikluskorraldusosakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul võib öelda, et tipptund kui selline on Tallinna liiklusest kadunud.

"Tavapärase tipptunni ajal on Järvevana teel võimalik sõita Mustamäe suunda absoluutselt ilma ummikuta. See on kõnekas fakt, mis näitab, et liikluskoormus on päris palju vähenenud," ütles Rüütelmaa.

Kui võrrelda viimase kahe nädala andmeid eelmise aasta sama ajaga, siis on sõidukeid liikluses kolmandiku võrra vähem. Tühjaks ei ole jäänud mitte ainult kesklinna kontorite piirkond, vaid autosid liigub vähem kogu Tallinnas ja kõige suurem mõju pealinna liiklusele on seni olnud koolide sulgemisel. Seda kinnitas ka Rüütelmaa.

Liikluskoormus on eriolukorra kehtestamise ajast järk-järgult vähenenud, kuid Rüütelmaa ei usu, et tänavad veelgi enam tühjeneksid autodest, kui just ei kehtestata täielikku liikumiskeeldu.

Tallinna rahakotile mõjub koroonakarantiin halvasti, sest parkimistulu laekub märgatavalt vähem. Ka meelitavad tühjad tänavad paljusid gaasipedaali põhja vajutama ja nii on kiiruseületajaid märgatavalt enam.

Kui maailma suurlinnade kohal tehtud sateliidipildid näitavad, et linnaõhk on muutunud erakordselt puhtaks, siis Tallinna õhk pole eriolukorra ajal märgatavalt paremaks läinud.

Eesti keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja Erik Teinemaa sõnul on saastetasemed enam-vähem tavapärasel tasemel.

"Me oleme siiani põhiliselt vaadanud lämmastikuoksiidi, see on otseselt seotud liiklusega. Lämmastikuoksiidide puhul hommikustel tipptundidel saastetasemed on tavapärasel tasemel. Ei ole väga suurt kukkumist, me räägime võib-olla kümnest protsendist," ütles Teinemaa.

Teinemaa sõnul oli kõige puhtam õhk pealinnas hoopis nädal enne eriolukorra kehtestamist ning Tallinnas sõltub õhukvaliteet väga palju ka ilmastikust.