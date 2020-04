Kuna käesolevat kriisi on raske prognoosida, tuleb toetuda eelnevatele kogemustele teistes majanduskriisides, leidis Rõtov, lisades, et eriolukorrast tuleneva majanduslanguse leevendamiseks võiks kaasata protsessi inimesi nagu Andrus Ansip, kes oli 2008. aasta majanduslanguse ajal peaminister ning Ardo Hansson, kes oli Eesti Panga eelmine president.

Samuti võiks kasutada edukate Eesti digiettevõtjate teadmisi start-up valdkonnast, milles on pingeline olukord alati valitsenud, lisas Rõtov.

Rõtov leidis, et majanduse elavdamiseks võiks riik välja käia hankeid infrastruktuuriobjektidesse, mida on pikaajaliselt Eestil vaja. Üheks selliseks meetmeks oleks ehitada välja neljarealised maanteed, mille üle on pikalt Eestis räägitud.

"Praegu on aeg tegelikult võtta need lauasahtlis olevad mõtted ja need ära realiseerida," lisas Rõtov.

Samuti ütles Äripäeva direktor, et suurtesse ettevõtetesse võiks Eesti riik aktsionärina investeerida, mille tõttu suudaksid ettevõtted, mis pakuvad ühiskonnale suuremat väärtust, toimida.

Kui saatejuht Anvar Samost pakkus välja võimaluse, et riik võiks osta Tallink Grupi aktsiaid, nõustus Rõtov koheselt, lisades, et sääraseid ettevõtteid on veel olemas.

Majandusse pumbatud rahaga seotud meetmeid tuleb nõnda kriitiliselt hinnata, et ei tekiks hüperinflatsiooni, mis pikendaks kriisi veelgi, lõpetas Rõtov.