OECD: esmased kriisimeetmed kahandavad Eesti SKT-d veerandi võrra

"Kiirelt muutuvas keskkonnas on äärmiselt raske täpselt hinnata rakendatud meetmete mõju SKT-le, kuid on selge, et need toovad kaasa toodangu, kodumajapidamiste kulutuste, ettevõtete investeeringute ja rahvusvahelise kaubanduse järsu kokkutõmbumise," märgib OECD oma ülevaates.

Ettevõtete töö peatamine vähendab esmaselt toodangut viiendiku kuni veerandi võrra, tarbijate kulutused võivad langeda isegi kuni kolmandiku.

Selle kriisi mõjud võivad kaugelt ületada 2008. - 2009. aasta kriisi põhjustatud muutusi, tõdeb OSCE ning rõhutab, et praegune hinnang võtab arvesse ainult esialgsete meetmete otsest mõju, aga mitte kriisiga aja jooksul lisanduvaid kõrvalmõjusid.

OECD hinnang, kui palju riikide SKT võib kriisimeetmete tõttu väheneda. Autor/allikas: OECD

Maailma rikkamaid riike ühendava OECD hinnangus vaadeldud riikidest suurima löögi saab koroonakriisi tõttu Kreeka, mille SKT võib väheneda umbes 34 protsenti, Saksamaa, Rootsi ja Hispaania kukkumiseks hinnatakse ligi 29 protsenti. Skaala teises otsas on Iirimaa, Saudi Araabia ja Lõuna-Aafrika Vabariik, kus langus jääks 15 ja 18 protsendi vahele.