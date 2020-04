Kuressaare haigla teatas oma Facebooki leheküljel, et kolmapäeva hommikul jõudis kohale kaitseväe välihaigla. Välihaigla sai püsti loetud tundidega, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja BNS.

"Oleme selle haiglaga käinud erinevatel õppustel, kaasaarvatud eelmisel aastal NATO suurimal meditsiiniõppusel. Personal on tehnika ja varustusega täiesti tuttav ja teab, mida teeb," rääkis kaitseväe välihaigla ülem nooremleitnant Martin Lember.

Kuressaare haiglas oli kolmapäeva hommikul ravil 25 koroonahaiget. Juba neljapäeval võivad Saaremaa koroonahaiged vläihaiglasse sattuda.

"Kui on teada, et inimene on COVID-19 positiivne ja kiirabi hindab, et ta vajab hapnikravi, siis ta tuuakse otse välihaiglasse. Meie eesmärk on see, et see meditsiinipersonal, kes siin hakkab töötama, liiguks võimalikult vähe haiglasse, et ristsaastumist ei oleks," selgitas Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.

Juba kolmapäeva pärastlõunaks olid enamik konteineritestlahti võetud. 13 konteineriga kaitseväe välihaigla on uus, mõned konteinerid on lisandunud isegi eelmise aasta lõpus ja varustatud ka igati kaasaegse tehnikaga. Kuressaares hakatakse selles haiglas esmakordselt ka päris patsiente ravima.

"Siin on tavapärane intensiivravi, mida pakutakse tsiviilhaiglates. Samad ravimid, samad aparaadid, sama hooldus ja põetus. Praegu paneme üles konteinerabi, kus on kahe- või neljakohalised konteinerid. Ja reservi jäävad telgid, kuhu saab üles panna 40 voodikohta, kui on viimane hädavajadus. Aga praegu jääme üles konteineritega, kuhu saab panna hingamisaparaadid ja seinast tuleb hapnikravi," selgitas kaitseväe välihaigla kliiniline juht major Helena Roon.

Välihaigla personali hulka kuulub üks arst, kaks intensiivravi õde, üks anesteesia õde, neli erakorralise meditsiini õde, üks ämmaemand, viis üldõde, neli kaitseväe parameedikut ning 15 ajateenijast parameedikut. Vabatahtlikud ajateenijad on haiglas abistava personalina.

Välihaiglas saab olema 20 voodikohta, kus on lisahapniku võimalus, kaheksa kohta on hapniku suure peavooluga kriitilises seisus patsientidele.

Haigla enda koroonaproovide võtmise telk on seetõttu kolinud maja taha Ravila tänavale.

Saaremaal on koroonaviirus tuvastatud 286 inimesel. Haiglaravi vajab praegu 25 patsienti, neist üks intensiivravi.