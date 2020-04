Kuressaare haigla ravijuht: koormus pole veel väga suur, olukord võib muutuda järgmine nädal

Laane rääkis "Ringvaatele", et viimased päevad on haiglas olnud üsna rahulikud, näiteks neljapäeval võeti haiglasse sisse vaid kaks patsienti.

"Meil pole kohtade puudust veel tekkinud. Kui hommikul ütlesime, et haiglas on 22 inimest sees, siis nüüdseks on üks välja kirjutatud ja kaks juurde tulnud. N-ö sorteerimisosakonnas on praegu kolm patsienti. Koormus haiglale pole ülisuur," selgitas ta.

Kriitilises seisus on haiglas paar patsienti.

Kolmapäeval pandi Kuressaare haigla juures püsti ka kaitseväe välihaigla. Selles veel patsiente sees ei ole.

Laane märkis, et kui praegu pole haigla koormus veel väga suur, siis see võib järgmine nädal muutuda, sest just selleks ajaks prognoositakse suurt koroonahaigete arvu kasvu. Sellepärast tehakse praegu ka näiteks välihaigla näol ettevalmistusi.

Neljapäeva õhtu seisuga on ka 42 Kuressaare haigla töötajat koroonaviirusesse nakatunud. Laane selgitas, et see number ei näita praegusel hetkel nakatunute arvu, vaid kellel on kolme nädala jooksul nakkus tuvastatud. Kaks varem haiged olnud arsti on näiteks juba tööle naasnud. Reedeks peaksid selguma ka laustestimise tulemused ja siis selgub täpsem nakatunud personali hulk.

"Peame praegu vastu. Olen rääkinud personalijuhi, õendusjuhi ja juhtivate arstidega, kriitiline personal, mis meil peaks olema, on olemas. Kui laustestimise tulemused homme selguvad, siis võib-olla räägime teist juttu," rääkis Laane ja lisas, et Kuressaare haiglale on tulnud ka arste ja õdesid mujalt Eestist appi.

Reedel kell 20 on ETV ja Vikerraadio eetris saade "Aitame Saaremaad", millega kogutakse raha Kuressaare haiglale viirusepatsientidega toimetulekuks. Tänavu kogub ka Sinilillekampaania raha Kuressaare haigla toetuseks.

Laane kinnitas, et rahaline toetus on väga tähtis. Näiteks on juba toetuse abil saadud kaks hingamisaparaati. Tema sõnul on tähtsad ka moraalne tugi ning kõik haiglale appi läinud inimesed.