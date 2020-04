Seoses Saudi Araabia ja Venemaa algatatud hinnasõjaga on naftahind maailmaturul kukkunud ning oma mõju hinnalangusele avaldab ka koroonaviirusest tingitud majanduskriis.

Näiteks USA-s on bensiiniliitri hind kukkunud juba meie mõistes 30 eurosendini.

Euroopa Liidu riikide bensiinijaamades pole sellist hinnalangust siiski veel märgata.

Näiteks Soomes maksab liiter bensiini (Euro 95) umbes 1,371, diislikütus aga 1,261 eurot.

Rootsis on bensiiniliitri hind umbes 1,161 ja diislikütuse liiter umbes 1,307 eurot. Saksamaal vastavalt 1,270 ja 1,142 eurot.

Balti riikidest on kõrgeimad kütusehinnad jätkuvalt Eestis, sest Lätis on bensiiniliitri tavaliseks jaehinnaks 1,115 ja Leedus 1,005 eurot. Diislikütuse liiter on Lätis 0,987 ja Leedus 0,932 eurot.

Veelgi odavam on Poolas - 0,969 eurot bensiiniliitri ja 0,987 eurot diislikütuse eest.

Hetkel paistab olevat Euroopa Liidu liikmesriikidest kõige odavama bensiiniga Ungari (0,868 eurot liitri eest) ja kõige kallim on bensiiniliiter Kreekas (1,435 eurot).