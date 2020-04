Tippjuht Margus Muld asus juhtima Eesti suurimat põllumajandusettevõtet

45-aastane Margus Muld juhtis põllumajandusettevõtteid Kaius ja Väätsal 14 aastat. Ta jõudis sealsed farmid nullist üles ehitada ja saavutada korralikud väljalüpsid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kaius on täna kõige kõrgema väljalüpsiga piimafarm Eestis - 45 kilogrammi lüpsva lehma kohta päevas. Väätsa on umbes 39 kilogrammi lüpsva lehma kohta päevas. Ma arvan, et nüüd ongi õige aeg edasi astuda ja võtta uusi väljakutseid vastu," rääkis Muld, kes nimetati 2017. aastal aasta põllumeheks.

OÜ Vaklak üheksal ettevõttel on kolmes maakonnas 21 000 hektarit haritavat maad, 5500 lüpsilehma ja üle 300 töötaja. Iga päev müüakse kombinaati kuni 160 tonni piima.

"Just ongi teema selles, et koondada neid firmasid rohkem ühtse juhtimise alla, hakata ühishankeid tegema, ühiselt piima müüma, ühiselt teravilja müüma ja kogu seda raamatupidamist ja eelarvestamist ühtseks kokku panema. N-ö konsolideerima neid firmasid, selle jaoks mind siia kutsutigi," selgitas Muld.

Loomaarstiks õppinud Margus Muld teab suurepäraselt, kuidas lehmad lüpsma panna. Üks esimesi ülesandeid on uue, oluliselt efektiivsema suurfarmi ehitamine.

"Praegu on kõik need üheksa firmat suhteliselt väikestes hoonetes, igas hoones on ligikaudu 500-600 lüpsilehma. Tegelikult oleks vaja ehitada 3000- kuni 3500-pealine lüpsilehmalaut," ütles Muld.

Margus Muld läks Eesti suurimat põllumajandusettevõtet juhtima viieaastase programmiga, esimesi tulemusi loodab ta näha kahe aasta pärast.