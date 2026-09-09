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Google investeerib Soome 13 miljardit ja hakkab sealset tuumaenergiat ostma

Välismaa
Google
Google Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google investeerib järgmise kahe aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot ning on sõlminud oma esimese tuumaenergia ostulepingu väljaspool USA-d, teatas ettevõte kolmapäeval.

Soome leping hõlmab 22-aastast ostulepingut kuni 50 protsendile ühe Soome kahe tuumajaama toodetavast elektrist, teatas jaama operaator Fortum eraldi.

"See on Google'i esimene tuumaenergia leping väljaspool Ameerika Ühendriike ning meie hinnangul on see väga oluline nurgakivi kõigele, mida me siin teeme," ütles USA ettevõtte investeerimisjuht Ruth Porat Helsingis ajakirjanikele.

Fortum ja Google uurivad samuti uute tuumaenergia- ja taastuvenergia projektide arendamist Soomes, teatasid ettevõtted.

Tuumaenergia kui suurtes kogustes kättesaadav vähese süsinikuheitega energiaallikas on üks Soome eeliseid, kuna sellised ettevõtted nagu Microsoft, TikToki omanik ByteDance ja Google otsivad andmekeskustele sobivaid asukohti, püüdes samal ajal energiakulusid kontrolli all hoida ja täita kliimaeesmärke.

Fortumi aktsia hind tõusis kell 11.25 Eesti aja järgi 10 protsenti, mis tõi kaasa Helsingi börsi võrdlusindeksi 1,4-protsendilist tõusu.

Alphabet suurendas tänavu oma üleilmsete investeeringute mahtu 195–205 miljardi dollarini, püüdes rahuldada kasvavat arvutusvõimsuse nõudlust. Google teatas, et Soome tehisintellekti investeering on ettevõtte seni suurim Euroopas.

Investeeringud hõlmavad andmekeskusi, elektrivõrgu parandamist ning puhta energia ja akuprojekte, mis toetavad selliseid teenuseid nagu Gemini, Search, Maps ja YouTube, teatas Google avalduses.

"Uus digitaristu loob aluse Soome ja laiemalt Euroopa digitaalsele valmisolekule, innovatsioonile ja tehisintellekti arendamisele," ütles ettevõte.

Google'i sõnul aastatel 2027 ja 2028 tehtavad investeeringud annavad ehitusfaasis Soome sisemajanduse koguprodukti umbes 3,6 miljardi dollari suuruse panuse ning peaksid pärast taristu käivitumist toetama igal aastal ligikaudu 7000 töökohta.

Soome peaminister Petteri Orpo ütles avalduses, et Google'i otsus on selge tunnistus Soome tugevustest.

"Andmemajanduse väärtus ulatub otsesest investeeringust palju kaugemale, edendades innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust," lisas Orpo.

Energiaettevõte Fortum teatas oma avalduses, et pikaajaline ostuleping annab majandusliku kindluse Loviisa tuumaelektrijaama tööea pikendamiseks ja uuendamiseks kuni 2050. aastani. Jaam asub Google'i Hamina andmekeskuse lähedal.

Lisaks suurele kogusele vähese heitega elektrile aitab Soome külm kliima kulusid vähendada, sest andmekeskuste tekitatud soojuse jahutamiseks kulub vähem energiat.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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