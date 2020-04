Koroonaviiruse levikus kahtlustatud Hiina loomaturud on taas avatud

Uute haigusjuhtumite vähenemise tõttu on Hiina valitsus alustanud majanduse taaskäivitamisega. Muuseas avati taas elusaid loomi müüvad turud, sealhulgas epideemia kunagises epitsentris Wuhanis.

Wuhani linnas pole kuuendat päeva järjest tuvastatud ühtegi uut koroonaviirusesse haigestumist, mille tõttu on kohalikud ettevõtted uuesti tööga alustanud. Nende hulgas on ka koroonaviiruse algpunktiks peetavad turud Wuhani linnas, mis kauplevad värske liha ja elusate loomadega, vahendas Reuters.

Turge külastavad päevas tuhanded inimesed, aga erinevalt kriisieelse ajaga on turud täna turvatud ning piltide tegemine turgudel ei ole enam lubatud.

Sellised Hiinas populaarsed turud, mis toovad ühte ruumi nii elusaid kui ka surnuid loomi, on pikalt olnud vastuolulised kui suurepärased paigad, kus erinevad haigused alge saada võivad.

Ühtlasi on seal võimalik haigusel ületada barjäär loomade ja inimeste vahel, mida arvatakse olevat juhtunud ka koroonaviiruse COVID-19 puhul, samuti sai säärastelt turgudelt alguse SARS-viirus. Eriti ohtlikuks peetakse seda, et turgudel müüakse söögiks kõikvõimalikke eksootilisi metsloomi, sealhulgas näiteks nahkhiiri.

Hiinas on ametlikel andmetel tuvastatud 81 620 koroonaviirusesse nakatunut, kuid nädalaga on arv kasvanud kõigest 102 võrra. Surmajuhtumeid riigis on alates epideemia algusest registreeritud 3322.