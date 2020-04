Kohalike allikate sõnul võib Wuhani koroonaohvreid olla kümneid tuhandeid

Wuhani linn, mis alates 23. jaanuarist karantiini all oli, on nüüdseks olnud avatud üle nädala. Selle aja jooksul on linn elus küll taastunud, aga kohalikud elanikud kahtlustavad Hiina Rahvavavariigi valitsust tegeliku surmade arvu varjamises, vahendab Business Insider.

Hubei provintsis, kus Wuhani linn asub, leiti rohkem kui 67 000 positiivse diagnoosiga inimest, mis moodustab kogu Hiinas avastatud haigusjuhtumitest üle 80 protsendi.

Eelmisel nädalal teatasid Ühendkuningriikide teadlased peaminister Boris Johnsonile, et Hiina tegelik haigusjuhtumite arv võib olla koguni kuni 40 korda suurem.

Surmajuhtumeid on Hiinas ametlikult 3322, aga ka selle numbri legitiimsuse kohta on tekkinud küsimused.

Wuhani võimud jagavad väidetavalt viimasel ajal surnute lähedastele ligi 3500 tuhaurni päevas, mis viitab surmajuhtumite tegeliku arvu mitmekordset tõusu sellest, mis Hiina valitsus ametlikult teada andnud on.

Tühje tuhaurne on Wuhani matusebüroodesse juurde toodud kõikidesse matusebüroodesse ning ühe veoautojuhi kinnitusel olevat ta viinud ainuüksi ühte matusebüroosse kahe päeva jooksul 5000 urni.

Vahemikus 23. märtsist 5. aprillini jagati ühe allika kinnitusel väidetavalt lausa 42 000 tuhaurni.