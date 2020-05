Hiina viiruste uurimise labor Wuhanis, mida USA juhtivad poliitikud on nimetanud koroonaviiruse COVID-19 pandeemia allikaks, uurib mõningaid maailma kõige ohtlikumaid haigusi.

USA president Donald Trump ja välisminister Mike Pompeo on väitnud, et tõendid näitavad patogeeni päritolu Wuhani viroloogiainstituudi (WIV) laboratooriumist. Hubei provintsi keskus Wuhan on linn, kus koroonaviirus eelmise aasta lõpus esimesena avastati.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) väitel ei ole Washington suutnud oma väidete kinnituseks tõendeid pakkuda ja teadlased on siiani veendunud, et koroonaviirus kandus loomadelt inimestele. See võis juhtuda Wuhani elusloomaturul.

USA juhtiv epidemioloog Anthony Fauci jagab WHO seisukohta. Ta ütles National Geographicule, et senised tõendid viitavad tugevalt viiruse looduslikule päritolule.

Hiina eitab kindlalt viiruse pärinemist laborist, kuid spekulatsioonid ja vandenõuteooriad pole kuhugi kadunud.

Wuhani viroloogiainstituudi puhul tekitab küsimusi, mida seal õigupoolest uuritakse.

Sealsete laborite töö aitas heita valgust COVID-19 patogeenile Wuhani nakkuspuhangu algfaasis.

Veebruaris avaldasid Wuhani teadlased töö, milles jõuti järeldusele, et uus viirus on genoomijärjestuse põhjal 79,6 protsendi ulatuses identne SARS-koroonaviirusega ja kattub 96 protsenti nahkhiirtel leitud koroonaviirusega.

Labori teadlased olid uurinud juba põhjalikult seost nahkhiirte ja Hiina haiguspuhangu vahel, ning hoiatasid, et tuleb olla valmis viiruse väljumiseks looduslikust keskkonnast inimesele.

Teadlased on seisukohal, et COVID-19 pärineb nahkhiirtelt ja võib olla kandunud inimesele üle mõne teise looma, näiteks soomuslooma vahendusel. Kindlaid tõendeid selle kohta aga veel ei ole.

Wuhani instituudis asub Aasia suurim viirusepank, milles hoitakse rohkem kui 1500 viirusetüve.

Instituudi kompleksi kuulub eriti rangete turvameetmetega labor, kus tegeldakse neljanda klassi patogeenidega (P4) nagu ebola.

300 miljonit jüaani (42 miljonit dollarit) maksnud P4 labor avati 2018. aastal. Alates 2012. aastast on tegutsenud P3 labor.

USA luure on küll teatanud, et nende arvates on koroonaviirus laborist pärit, aga tuleb veel uurida, kas nakkuspuhang sai alguse kontaktist nakatunud loomaga või oli tegemist õnnetusega Wuhani laboris.

Ajalehe Washington Post käsutusse sattunud Ühendriikide diplomaatilise kirjavahetuse põhjal teevad ametnikele muret ebapiisavad ohutusnõuded SARS-isarnaste nahkhiirte koroonaviirustega tegelemisel.

Instituudi teatel said nad esimesed tookord veel tundmatu viiruse proovid 30. detsembril, määrasid 2. jaanuariks viiruse genoomijärjestuse ja esitasid 11. jaanuaril patogeeni puudutavad andmed WHO-le.

Hiina juhtivate nahkhiire koroonaviiruse uurijate hulka kuuluv Shi Zhengli, kes on Wuhani P4 labori asedirektor, on Hiina meedia teatel valmis oma elu nimel vanduma, et uus koroonaviirus ei pärine tema laborist.

Shi ütleb usutluses ajakirjale Scientific American, et SARS-CoV-2 genoomijärjestus ei kattu ühegi tema laboris uuritud nahkhiirte koroonaviiruse omaga.

Teadlased möönavad, et laboriõnnetuse teooria kohta ei ole tõendeid, kuid miski ei tõenda ka, et viirus pärineb Wuhani turult.

Jaanuaris ajakirjas Lancet ilmunud Hiina teadlaste töös öeldakse, et esimesel COVID-19 patsiendil ei olnud kokkupuuteid Wuhani turuga, nagu ka 41 esimesest kinnitatud juhtumist 13 puhul.

Hongkongi ülikooli professor Leo Poon ütleb, et teadlaskonna üldine seisukoht on, et viirus ei ole inimese loodud.

"Me peame selle viiruse päritolu uurima. See on tähtis, sest rahvatervise seisukohast tahame me teada, mis juhtus, ja sellest õppust võtta," ütles ta.

Londoni hügieeni- ja troopilise meditsiini kooli epidemioloogiaprofessor David Heymann ütleb kokkuvõtlikult: "Meil on hüpotees, et see tuli elusloomaturult ja ma ei ole näinud tõendeid, mis näitaksid vastupidist."