Vabatahtlikud jälgisid eakate kinnipidamist eriolukorra nõuetest

Vabatahtlikud mitmel pool üle Eesti veetsid reedel esimese poole päevast sularahaautomaadide ja kaupluste uste juures, et jälgida, kuidas risikirühma kuuluvad eakad hoiavad kinni kriisiajaks kehtestatud 2+2 nõudest. Kuna on pensionipäev, liikus eakaid inimesi tavapärasest rohkem.

Reede hommik Paide kaupluste juures oli toimekas. Paljud peamiselt vanemaealised inimesed käisid poes, sularahautomaadist pensioniraha välja võtmas või kontoseisu vaatamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabatahtlikud palusid hoida kahemeetrist vahet ja aeg-ajalt pühkisid rahamasina desinfitseerimisvahendiga üle.

"Üldsiselt mulle praegu väga meeldib, kui inimesed turvavad, kes vaatavad, et kõik oleks korras, et inimestega läheks hästi. Muidugi, mis on suur probleem, et ei ole maske müüa," rääkis 71-aastane Aili Varbe, kes läks poodi toitu ostma. "Muidu ma eriti ei käi praegu poes," lisas ta.

75-aastane Anne Lugu kinnitas, et käib praegu väljas harva. "Siis, kui väga vaja on. Apteeki, siis ma tulen. Ja toitu ikka ka peab tooma," ütles ta.

Vabatahtlik Arto Saar jälgis, et sularahaautomaadi juures peetaks kinni järjekorra nõudest.

"Meie ülesanne on täna jälgida seda, et /.../ kui järjekord tekib, siis see oleks korrapärane. Tegime jooned maha, kahemeetrised vahed, et inimestel oleks hea ja mugav oma teenus kätte saada," selgitas ta.

Janno Viilupi sõnul on inimesed olukorrast teadlikud ja üldiselt järgivad juhiseid. "Õnneks on vist uudiseid nii palju olnud, et inimesed on hästi mõistlikud. Enamik vanemaid inimesi käivad siin lastega koos raha välja võtmas. Ei ole pidanud kellegagi riidlema küll," selgitas vabatahtlik.