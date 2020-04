Pühapäeval saabuvast kolmest miljonist maskist müüakse kaks miljonit apteekides

Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul hoitakse pöidlad pihus, et homne tarne kenasti kohale jõuaks. "Loodetavasti on Eesti inimestel võimalik soetada maske apteegist järgmise nädala esimeses pooles," ütles Kallikorm.

Selleks, et maske jätkuks võimalikult paljudele soovijatele kuni järgmise koguse saabumiseni, on ühel inimesel võimalik osta maksimaalselt üks pakk, mis sisaldab 50 maski. Ühe maski soovituslik jaehind on selle partii puhul alla 70 sendi, kuigi otsustajaks on iga apteek ise.

Kallikormi sõnul on maske on võimalik saada ka e-apteegist.

Kaks miljonit maski suunatakse apteekidesse jaemüüki ning osa neist jagatakse ettevõtete poolt heategevuse korras. Miljon maski läheb Eesti riigile, et aidata eesliinil tegutsevaid asutusi.

Magnum kutsus pressiteate vahendusel inimesi üles mõistlikkusele maskide varumisel ja rõhutas, et nii apteegis kui ka väljaspool tuleb juhinduda eriolukorra reeglitest, mis on kehtestatud viiruse leviku tõkestamiseks.

"Head inimesed, palun arvestage, et apteegis ja sellest väljaspool kehtivad kõik eriolukorra reeglid, sh 2 meetrise vahe hoidmise nõue. Teeme koostööd ka kaubanduskeskustega, et reguleerida nõuetest kinnipidamist," ütles Kallikorm.

Magnumi teatel oli suureks abiks ka välisministeerium.