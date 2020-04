Terviseamet tegutseb koroona ohjeldamisel vastavalt piirkonna levikumustrile

"Meie põhisõnum ja fookus on vältimatu abi tagamine kogu Eestis, aga eeskätt keskendume laialadase levikuga piirkondadele - Saaremaa, Võrumaa, Harjumaa. See tähendab, et loome sinna (täiendavat - toim.) võimekust, eelkõige just intensiivravi voodikohti, aga ka üldiselt tugevdame vältimatu abi toimepidevust, et need piirkondlikud haiglad tuleksid toime kasvuga, mida kardame," rääkis terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets laupäeval peetud pressikonverentsil.

Ta selgitas, et endiselt jätkub positiivsete koroonatestide ja hospitaliseeritute arvu kasv, mida terviseamet on ka prognoosinud.

"Teine fookus on aga tegelda nende piirkondadega, kus laialdast levikut veel ei ole, et seal see ära hoida," lisas Vaiknemets. Selle nimel tegutsevad terviseameti regionaalsed osakonnad ning neis piirkondades tegeletakse iga positiivse koroonajuhtumiga eraldi, selgitatakse välja nende lähikontaktsed, rakendatakse täiendavaid isolatsioonijuhiseid, rääkis terviseameti kriisistaabi juht.

Vaiknemets rõhutas, et aprilli keskel on oodata kõrgemat hospitaliseerimiste arvu, ning palus inimesi end mitte lõdvaks lasta, vaid jätkuvalt kinni pidada 2+2 nõuetest, järgida hügieeninõudeid ja hoiduda kontaktidest eakatega.

Aab: haiglates on kuni kahenädalane varu

Riigihalduse minister Jaak Aab, kes vastutab isikukaitsevahendite hankimise eest riigile, rääkis pressikonverentsil, et sellenädalaste saadetiste kohalejõudmisega on kõikidele Eesti haiglatele tagatud nädala või isegi kahenädalane varu ning lähipäevil on oodata veelgi uute saadetiste saabumist.

Minister kutsus ka inimesi üles käituma mõistlikult, kui uuel nädalal tulevad apteekides müügile niinimetatud kirurgilised näomaskid.

"Loodan, et järgmise nädala teisel poolel oleks maskid apteegis normaalse hinnaga müügis, loodetavasti tükihinnaga alla ühe euro," rääkis Aab. "'See pole viimane kogus, mis apteeki tuleb, kasutage tervet mõistust, ei tasu väga palju kokku osta," ütles minister inimeste poole pöördudes.

Aabi ja Vaiknemetsa selgituste kohaselt on mõttekas kirurgilist maski kanda siis, kui inimesel on haigusnähud ja ta liigub või viibib teiste inimeste lähistel. Mask takistab köhimisel ja aevastamisel piisknakkusel õhku paiskuda, vähem aitab see tervel inimesel nakatumist ära hoida.