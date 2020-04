Riik kaalub apteekides maskide müügilimiidi kehtestamist

Kolm miljonit näomaski saabub Eestisse ravimite hulgimüügifirma Magnumi ja meditsiinitehnika müügiga tegeleva Semetroni koostöös plaani kohaselt pühapäeval. Suur osa neist jõuab järgmisel nädalal müüki ka apteekidesse.

Et maskikandmine avalikes kohtades võiks muutuda sotsiaalseks normiks, on tõdenud näiteks viroloog Irja Lutsar. Terviseameti lehel seisab endiselt info, et maski kandmine haigussümptomiteta inimestel pole põhjendatud.

"Üldiselt me soovitame mitte kanda. Kui aga minnakse kuskile rahvarohketesse kohtadesse ja meil on hetkel ikkagi terves Eestis laialdane levik antud viirusega, siis on mõistlik seda kasutada, kui teil on see olemas," lausus terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets.

Kirurgilised riidest maskid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja õhu sissehingamisel viirust takistavat filtrit neil Vaiknemetsa sõnul pole. Siiski tunnistab Vaiknemets, et ka tervel inimesel väheneb maski kandes nakatumise võimalus.

"See hoiab seda tõenäosust madalamal just selles võtmes, et kui ma katsun ümberkaudseid asju, kui ma katsun oma nägu, et siis see kaitseb. Samas tuleb meeles hoida, et kui ma kõnnin kuskil tänaval, kus inimesi ei ole, et siis ei ole nagu mõtet," rääkis Vaiknemets.

Terviseamet soovitab inimestel mitte hakata maske kokku ostma, vaid planeerida nende kasutamist vastavalt käikudele rahvarohketesse kohtadesse. Et maskide massilist kokkuostmist inimeste poolt vältida, arutleb valitsus neile müügilimiidi kehtestamise üle.

"Peab otsustama, et milline on see maksimaalne, minimaalne kogus, mida üks inimene osta saab. Selline piirang tõenäoliselt on võimalik kehtestada, aga väga loodan inimeste tervele mõistusele, et need ei ole viimased kogused, mis apteeki jõuavad," ütles Aab.

Kokku toovad ettevõtted Hiinast Eestisse kolm miljonit maski, millest miljoni ostab riik, pool miljonit läheb Semetronile ja poolteist miljonit Magnumi kaudu jaemüüki.

Magnumi juht Ahti Kallikorm ütles, et isikukaitse vahendite tellimine Hiinast on praegu väga keeruline, sest kaubasoove on kogu maailmast, kuid kindlasti ei jää esimene tarne viimaseks. "Me juba komplekteerime ka järgmist lendu," kinnitas Kallikorm.

Kallikorm lisas, et apteekidele antakse edasimüügil soovituslik jaehind – esimese partii puhul alla 70 sendi maski kohta.