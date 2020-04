Maaelukomisjon toetab välismaalase töölubade pikendamist eriolukorra lõpuni

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on põllumajandustootmises vajaliku tööjõu puudumine olnud teravalt päevakorras juba pikemat aega, millele on leevendust pakkunud välistööjõu kasutamine.

"Lühikese ajaga on raske tööd ümber korraldada ning leida arvukalt lüpsjaid ja veterinaararste, kes on vajalikud töötegijad loomakasvatusfarmides. Muudatuste tegemiseks on vaja aega. Kriis on olukorda muutnud, mida peame arvestama otsuste langetamisel," ütles Tamm.

"Peame üle vaatama välismaalaste seaduse sätted, millest tulenevalt ei saa tööandja välismaalase töötamisaega pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada," ütles Tamm.

Tamme sõnul peab Eesti olema paindlik: "Nendele, kes on siin tööl ja soovivad jätkata, on vaja anda võimalus tööloa pikendamiseks vähemalt eriolukorra lõpuni."

Kehtiva seaduse järgi ei saa tööandja pikendada välismaalase lühiajalist töötamist, kui välismaalasel on täis saanud seaduses sätestatud maksimaalne tööaeg – üldtingimustel 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral üheksa kuud 12 kuu jooksul.

Maaelukomisjoni liige Ivari Padar toonitas, et kriisiolukorras põllumajanduse tööjõuprobleemide lahendamisel peab Eesti tegema mõistlikke otsuseid, et tagada toidujulgeolek.

"Teame väga hästi, et meil on põllumajanduses kohaliku tööjõu põud. Nüüd kriisiolukorras peaksime olema aktiivsemad ja parandama ka teavitustööd kohalikul tööjõuturul ning andma teada võimalustest leida maal rakendust. Eriti on see tähtis uksele koputavate hooajatööde puhul," ütles Padar.

Padar rõhutas, et kriisiolukorras peaks hoiduma tõsiste probleemide tekitamisest põllumajandustootmises seoses välistööjõu kasutamise piiramisega.

Välistööjõu töölubade pikendamise vajaduse on tõstatanud eelkõige põllumajandustootjad, kes võivad sattuda vajaliku oskustööjõu puudumise tõttu tõsistesse raskustesse taime- või loomakasvatuse või toiduainetetööstuse valdkonnas.

Komisjoni videoistungil osales ka maaeluminister Arvo Aller.