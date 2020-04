Aprilli alguses oli koduvägivalla teadete arv suurem kui mullu samal ajal

Aprilli esimese nädalaga on politseile teada antud 286 lähisuhtevägivalla juhtumist, mis on 30 võrra rohkem kui mullu samal ajal. Samas on ohvriabi kriisitelefonile tehtud kõnede arv märtsis kahanenud ligi kolmandiku võrra võrreldes eelmise aasta sama ajaga, vähenenud on ka pöördumised naiste tugikeskustesse. Need numbrid võivad näidata, et koduses karantiinis olevatel inimestel pole kas võimalust või julgust oma murest teada anda.

Eriolukord, kus pered on surutud päevadeks koos samade seinte vahele, on uus kõigile, nii vägivallatsejale kui ka tema ohvrile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna on kõik uus ja teadmatu, vägivallaring või -tsükkel on lühemaks muutunud, see on keerulisem, sest ka vägivallatseja on teises olukorras. Täna on riik ka talle pannud piirid peale, sest nüüd peab temagi hakkama mõtlema, kuidas võimur käitub olukorras, kus tema suhtes on võimu näidatud. See on olukord, millega me ei oska arvestada ja ei oska arvestada need naised, kes on kodus koos selliste inimestega," rääkis MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhatuse liige Margo Orupõld.

Politsei andmetel on eriolukorra ajal vähenenud teated ka lastevastasest vägivallast, mis võib olla tingitud ka sellest, et väärkoheldud laps, kes kodust välja ei pääse, ei oska abi otsida.

"Võib-olla küll, et nad ei ole koolis, ei ole sõpradega. Seda enam on oluline, et kõik, kes lastega on kokkupuutumises - õpetajad, sotsiaaltöötajad -, küsiksid, kuidas olukord kodus on," ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kati Arumäe.

"Me politseis oleme ka käitumist muutnud. Näiteks väljakutsetele reageerides, inimestega kontaktis olles me hindame ja küsime inimeste abivajadust ja vajadusel ka abi pakume," lisas ta.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juht Jako Salla hinnangul on koduvägivalla juhtumite kasvu oodata.

"Ei ole alust arvata, et laste suhtes vägivalda vähem oleks või lapsed seda vähem pealt näeks. Pigem, kui inimesed on kodus, siis koos tekib konflikte rohkem ja vägivalda on rohkem nii laste suhtes kui ka paarisuhtevägivalda. Kindlasti siin on kasvu oodata ja reaalsed numbrid on hullemad kui statistika näitab," selgitas Salla.

Tema julgustab kriisiajal panema tähele enda ümber toimuvat ning sellest vajadusel ka teada andma.

"Oluline aspekt on need inimesed, kes teavad või kahtlustavad, et nende lähedaste või naabrite seina taga on vägivalda. Neid inimesi praegusel ajal tahaks julgustada ikkagi politsei poole pöörduma, ohvritega otse rääkima, teiste naabrite või lähedastega olukorda arutama, sest kõrvaliste sekkumine on - ohvriabi telefonil oleme näinud - väga võimas vahend vägivaldsete suhete lõpetamiseks," ütles Salla.

Ka eriolukorra ajal töötavad 24 tundi ööpäevas naiste tugikeskused, ohvriabi kriisitelefon 116 006 ning lasteabi telefon 116 111. Kui kellegi elu või tervis on ohus, tuleb helista viivitamatult 112.