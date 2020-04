Veel 6,6 miljonit USA töötajat taotles töötushüvitist

Esmakordseid töötushüvitise taotlejaid oli 4. aprillil lõppenud nädalal 6,6 miljonit, ehk veidi vähem kui eelneval nädalal registreeritud 6,9 miljonit, selgub ministeeriumi raportist.

Alates märtsi keskpaigast on töö kaotanud pea 17 miljonit ameeriklast.

USA Föderaalreserv teatas neljapäeval järjekordsest finantsabipaketist pandeemiast räsitud majandusele, mis seekord ulatub 2,3 triljoni dollarini.

Programmi eesmärk on aidata ettevõtteid, majapidamisi ja kohalikke valitsusi, mida kimbutab viirusest tingitud majandusseisaku tõttu rahanappus.

"Föderaalreservi roll on pakkuda nii palju leevendust ja stabiilsust kui me sellel piiratud majandusaktiivsuse perioodil saame. Meie tänased meetmed aitavad tagada, et taastumine tuleb nii elav kui võimalik," ütles USA keskpanga juht Jerome Powell.

"USA on silmitsi tõeliselt harukordse majanduskriisiga, kuid sellest taastumine peaks koroonaviiruse pandeemia möödudes kiirelt tulema," julgustas Powell.

"Kuigi majandus liigub murettekitava kiirusega väga kõrge töötusmäära poole, on põhjust uskuda, et kui ettevõtted taas uksed avavad, tuleb taastumine tempokas," jätkas Powell.

USA keskpank on võtnud finantssüsteemi toetamiseks koroonakriisi ajal enneolematuid meetmeid ja pumbanud majandusse tohutuid summasid.

"Me jätkame nende volituste kasutamist jõuliselt, aktiivselt ja agressiivselt kuni oleme kindlad, et oleme tugeva taastumise rajal," ütles Powell.