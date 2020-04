Kristlik maailm tähistab Kristuse surmapäeva

Ristitee sümboliks on saanud Nõmme Lunastaja kiriku õuel ehitusjääkidest valmistatud rist. 2008. aastal kanti seda suure reede ristiteel läbi Tallinna linna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel aastal on rist Nõmme Rahu koguduse õpetaja, sotsiaalministeeriumi peakaplani Ove Sanderi käes.

"See on selline hästi imelik ja omapärane tunne. Seda ei ole kerge kanda, see ei ole kandmiseks mõeldud, sest see on isegi valus ja lõikav. Aga mingisugustel hetkedel sa tunned, et tegelikult ei kanna sina seda, vaid rist kannab justkui sind," kirjeldas Sander.

Raskel ajal vajavad inimesed hingelist tuge ja lootust, ütles Sander. Selleks, et inimestele seda pakkuda, on kavas lähiajal asutada hingehoiu telefon.

"Psühholoogiline abi on meil täna juba mõeldav ja võimalik, aga just küsimused, mis on inimeksistentsi, kannatuse, üksinduse ja surmaga seotud - ka nendele küsimustele võiks abi ja toetust leida," rääkis Sander.

Usuteaduse instituudi kabeli ristil kujutas kunstnik Jüri Arrak Kristust elavana. Suur reede on vaikse ehk suure nädala kõige tõsisem päev, kui mõeldakse surmast. Nüüd, kui on raske aeg, võiks mõelda pigem elu võimalusest, ütles Sander.

"Selle väga suure kannatuse ja surma keskel, mis täna on maailmas, me tegelikult võime elada, me võime seda rahu, lootust ja isegi vaimulikku rõõmu südames kanda."