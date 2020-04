Eestis kehtiva eriolukorra tõttu on küll kirikud praegu suletud, kuid eesootavate ristiusu tähtpäevade suure reede ja ülestõusmispüha jumalateenistused toimuvad siiski teleri, raadio ja veebi vahendusel.

Pöördumises koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole kutsus Eesti Kirikute Nõukogu üles palvetama ja tegutsema pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest:

"Palvetagem kõigi inimeste, eriti aga nende lähedaste hingerahu pärast, keda viirus on juba puudutanud. Palugem Loojalt tarkust arstidele ja teadlastele selle viiruse raviks ja peatamiseks ning valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele selle vastases võitluses üle maailma.

Tehkem seda üheskoos ka eelseisvatel pühadel ja jumalateenistustel, mis tuuakse meieni televisiooni ja interneti vahendusel. Olgem selle võimaluse eest tänulikud ja kasutagem seda. Alljärgnevalt võime leida rida viiteid jumalateenistuste ülekannetele. Aidaku need tugevdada meie vaimset ühtekuuluvust ning tuua südamesse pühaderõõmu, mida väljendavad Jeesuse sõnad: "Mina elan ja ka teie peate elama." (Johannese evangeelium 14:19)"

Suure nädala jumalateenistuste ülekanded televisioonis ja raadios

Eesti Rahvusringhääling

ETV

10. aprill kell 11.00-12.00 – Suure reede jumalateenistus Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna katedraalkirikus (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)

12. aprill kell 11.00-12.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)

ETV2

19. aprill kell 11-11.30 – Püha päeva palvus, teenivad EAÕK metropoliit Stefanos ja isa Sakarias Leppik.

ETV+

12. aprill kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenib ülempreester Rostislav Kozakevitš (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik)

19. aprill kell 7.30-8.00 – Venekeelne palvus. Teenivad metropoliit Eugeni ja diakon Aristarh Sviridetski (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik)

Vikerraadio

10. aprill kell 11.00-12.00 – Suure reede jumalateenistus Tallinna Mustamäe kirikus (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)

12. aprill kell 11.00-12.05 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus Keila Baptistikogudusest (Eesti EKB Koguduste Liit)

Raadiojumalateenistuste ja -palvuste kohta Pereraadios ja Raadio 7 kanalil saab informatsiooni nende veebilehtedelt www.pereraadio.ee ja raadio7.ee.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute jumalateenistused interneti vahendusel

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

09. aprill kell 15.00 – Suure neljapäeva jumalateenistus (Haapsalu Püha Johannese kogudus) – bit.ly/EELK090420

10. aprill kell 10.00 – Suure reede jumalateenistus (Tartu Pauluse kogudus) – bit.ly/EELK100420

11. aprill kell 21.00 – Ülestõusmisöö vigiilia (Vaikne laupäev; Põlva Maarja kogudus) – bit.ly/EELK110420

12. aprill kell 15.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Kuressaare Laurentiuse kogudus) – bit.ly/EELK120420

13. aprill kell 12.00 – Teise ülestõusmispüha jumalateenistus (Tallinna Piiskoplik Toomkogudus) – bit.ly/EELK130420

Rooma-Katoliku Kirik

(kõik allpoolnimetatud ülekanded on Tallinna pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraalist)

9. aprill kell 18.00 – Suur neljapäev. Viimse õhtusöömaaja Missa – https://youtu.be/G0v4qjS5dOk

10. aprill kell 12.30 – Suur reede. Ristitee – https://youtu.be/doDbAO8-rXk

10. aprill kell 15.30 – Suur reede. Issanda kannatusliturgia – https://youtu.be/vP6daXfSYE0

11. aprill kell 22.00 – Kristuse ülestõusmine. Paasaöö vigiilia laupäeva õhtul– https://youtu.be/ZcrBopTUM1Y

12. aprill kell 11.30 – Kristuse ülestõusmise pühapäev. Missa eesti keeles – https://youtu.be/v5kdvQG6J1E

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

10. aprill kell 12.00 – Suure reede jumalateenistus (Tallinna Oleviste kogudus, jutlustab pastor Heldur Kajaste – Pereraadio

12. aprill kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Nõmme Baptistikogudus, jutlustab Eesti EKB Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm) – http://nbk.ee/

12. aprill kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Rakvere Karmeli Kogudus, jutlustab Eesti EKB Koguduste Liidu asepresident pastor Gunnar Kotiesen) – http://www.pereraadio.com/pildiraadio/

12. aprill kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus(3D Kogudus, jutlustab pastor Mihkel Rehepapp) – https://www.facebook.com/3Dkogudus/

12. aprill kell 14.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (vene keeles; Tallinna Betaania kogudus, jutlustab pastor Stepan Maerko) – http://vifania.ee/

Eesti Metodisti Kirik

10. aprill kell 11.00 –Suure reede jumalateenistus (Pärnu Agape Kogudus) – https://www.facebook.com/parnu.agape.kogudus

10. aprill kell 12.00 – Suure reede jumalateenistus (Tallinna Kogudus) – www.metodistikirik.ee/go/yt-eesti

12. aprill kell 10.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Tallinna Kogudus) –www.metodistikirik.ee/go/yt-eesti

12. aprill kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Tartu Püha Luuka Kogudus) – https://tartu.metodistikirik.ee/yt ja facebook.com/luukakogudus

12. aprill kell 13.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (vene keeles; Tallinna Kogudus) – www.emktallinn.ee/go/yt

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

10. aprill kell 12.00 – Suure reede jumalateenistus (Lihula kogudus) –https://www.facebook.com/EKNKLihulaKogudus/

11.aprill kell 12.00 – Vaikse laupäeva jumalateenistus (Abja–Paluoja kogudus)–

https://www.facebook.com/EKNK-Abja-Paluoja-kogudus-622976934558751/

12. aprill kell 10.30 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Toompea kogudus) – https://youtu.be/HHTYCd85B18

12. aprill kell 11.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (Kuressaare/Nelikaare kogudus) – https://ww.facebook.com/NelikaareKirik/ ja https://www.youtube.com/user/Ringvaade

12. aprill kell 13.00 – Esimese ülestõusmispüha jumalateenistus (inglise keeles; Fookus kogudus) – https://focuschurch.ee/

Toompea koguduse ülestõusmispühade teemaline veebileht, kus on tunnistusi ning ka suure reede ja ülestõusmispühade jumalateenistuse (mõlemal päeval kell 12.00) ülekande lingid, on aadressil www.rist.ee

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku koguduse näoraamatu grupp – TIMK

https://www.facebook.com/groups/130524587076292/

Eestis elavaid õigeusklikke ning õigeusumaailma puudutava teabe jagamise näoraamatu grupp – Ortodoksia Eestis https://www.facebook.com/groups/131926387701

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Tallinna Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri peakiriku koguduse ülekanded:

1. Facebooki grupis https://www.facebook.com/nevskycathedral/

2. Youtube'is: https://www.youtube.com/channel/UCX_TxDCr6AiWdrR3h5OQ43w?fbclid=IwAR1vdb21ObRhECMwE62dEUXFwEh7k8AGyV1ShuEdEe-Boj2vxhYRxJWrL8g

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni kiriku koguduse ülekanded Youtube'is:

https://www.youtube.com/channel/UCeQzPya9IPCZnH3_GWuc4_A?fbclid=IwAR1xSPgX06YRA1JOjF9JsiTuGYdV5x_IZFfaIu7wuLQOzrHJQv9Qghd5ilA

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

Jumalateenistuste ülekanded on jälgitavad aadressidelt kogudus.net ja otse.advent.ee

Kõiki salvestusi ja jumalateenistusi saab järele vaadata aadressil advent.ee/video

Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik

Jumalateenistused on jälgitavad aadressil https://www.facebook.com/ICCECEurope

Suure reede ristitee 2020

Eriolukorra tõttu ei ole võimalik korraldada oikumeenilist ristiteed Tallinna vanalinnas, nagu see on toimunud varasematel aastatel. EKN-i kodulehel www.ekn.ee ja Facebooki lehel https://www.facebook.com/EstonianCouncilofChurches/avaldatakse ristitee tekstid, millede abil on võimalik läbida ristitee kodus või virtuaalses osaduses teiste kristlastega.