Türgi kohal tehtud satelliitfotodelt on näha, et Erdogani valitsus vabastab põgenikelaagritest kümneid tuhandeid inimesi, suunates neid Kreeka ranniku poole.

Luureinfo ja sateliitfotode järgi viiakse põgenikke Türgi sisemaalt läänerannikule, kust inimkaubitsejad põgenikke Kreeka saartele viivad, vahendab The Times. Kahtlustäratavate liikumiste tõttu on Kreeka võimud Egeuse merel valvsust kõrgendanud, kaasates nii piirivalve, õhujõud kui ka mereväe.

Kreeka saartel on põgenikelaagrites praegu üle 40 000 inimese ning terves riigis on neid kokku üle 100 000.

"Erdogan on juba edutult üritanud Kreekat ja Euroopa Liitu põgenikega šantažeerida. On tõenäoline, et ta võib seda uuesti teha, võttes sihikule just Kreeka saared," ütles Kreeka valitsuse ametnik The Timesile põgenikeleppega manipuleerimise kohta.

Kreeka meedia on spekuleerinud ka selle üle, et Türgi plaanib Kreeka poole suunata koroonaviirusega nakatunud põgenikke.

Pandeemia tõttu on küll Türgist põgenike liikumine Euroopasse vähenenud, kuid eri riigid on teatanud laevaõnnetustest põgenikega Vahemerel. Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni andmetel on märtsis Liibüast Euroopasse sõitnud vähemalt kuus laevatäit ehk 3000 inimest. ÜRO andmetel on mööda mereteed sel aastal Euroopasse jõudnud üle 16 000 põgeniku.

Itaalia ja Malta võimud on öelnud, et viiruse leviku tõttu pole nad põgenikele enam ohutud riigid. Näiteks andis Egiptusest pärit 15-aastane põgenik Itaalias Lampedusa saarel positiivse koroonatesti. Seega ei taheta juba praegu põgenikelaevadel olevaid immigrante maismaale lubada.

Vahemerel tegutseb praegu ainult üks kolmest põgenike päästelaevast, sest teised kaks on pandud karantiini. Väidetavalt on Malta merevägi ühe põgenikelaeva mootoreid saboteerinud.