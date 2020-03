Berliin: EL kaalub kuni 1500 lapspõgeniku vastuvõtmist Kreekast

"Euroopa tasemel on läbi räägitud humanitaarlahendus soovijate koalitsioonist nende laste vastuvõtmiseks," märkis valitsus oma avalduses, lisades, et Berliin on valmis neist võõrustama "kohast" osa.

"Me soovime toetada Kreekat keerulises humanitaarolukorras seoses umbes 1000 kuni 1500 lapsega Kreeka saartel," on öeldud Saksa valitsuse avalduses pärast seitse tundi väldanud kõnelusi liidukantsler Angela Merkeli koalitsiooni liidrite vahel.

Mure alaealiste täbara olukorra pärast on üha kasvanud, sest nad kas vajavad kiiret arstiabi või siis pole neil saatjaks täiskasvanuid.

Üleskutsed laste vastuvõtmiseks on muutunud häälekamaks ajal, mil Kreeka on sattunud üha suurema surve alla pärast seda, kui Türgi avas põgenikele tee Euroopa Liidu piiridele.

Viimase nädala jooksul on migrandid korduvalt üritanud Kreeka piirile tormi joosta, põhjustades kokkupõrkeid, kus Kreeka politsei kasutab nende tõrjumiseks pisargaasi ja veekahureid.

Samal ajal kriisiga sõidab Türgi president Recep Tayyip Erdogan esmaspäeval Brüsselisse, et pidada rändeküsimuste üle kõnelusi EL-i liidritega.

Ankara ja EL leppisid 2016. aastal kokku, et Brüssel eraldab miljardeid dollareid vastutasuna rändevoo peatamisele. Kuid Ankara on Euroopa Liitu korduvalt süüdistanud oma lubaduste täitmatajätmises.