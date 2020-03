Neljapäeval välja kuulutatud plaani kohaselt on Euroopa Liit valmis maksma 2000 eurot peamiselt Süüria migrantidele, kes enne 1. jaanuarit Kreekasse jõudsid, et nad vabatahtlikult kodumaale naaseksid, kirjutas neljapäeval BBC.

Võimalus migrantidel kodumaale naasta on avatud üheks kuuks ning kehtib ainult neile, kes saabusid Kreekasse enne aastavahetust.

Selliseid migrante on Euroopa Liidu siseasjade komisjoni voliniku Ylva Johanssoni sõnul 5000. Johansson lisas, et seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on nõustunud vastu võtma põgenikelaagritest kokku 1600 saatjateta last.

Kreeka saartel olevates laagrites on hinnatud põgenike arvuks 42 000, kuigi laagrid olid planeeritud kõigest 6000 põgeniku hoidmiseks. Humanitaarabi pakkuv organisatsioon Medecins Sans Frontieres on hinnanud, et laagrites on üle 14 000 lapse.

"Turvalisust vajavad inimesed on muudetud poliitiliseks kaubaks ning Euroopa Liit peaks jagama vastutust liitu saabuvate põgenike eest," väitis Oxfami juht Florian Oel, lisades, et saatjateta laste vastuvõtmine on hea esimene samm.