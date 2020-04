Töötasu hüvitist maksti möödunud nädalal 3907 ettevõtte enam kui 22 000 töötajale 19 miljoni euro ulatuses, näitavad töötukassa andmed. Kuu aja eest kehtestatud eriolukorra ajal on registreeritud töötus kasvanud 22 protsendi võrra. Digitaalselt on võetud üle 23 000 haigus- ja hoolduslehe.

Märtsikuu töötasu hüvitise avalduse on nädala jooksul esitanud 4300 asutust. Suuremad olid nende hulgas Reval Cafe kohvikukett, Toila sanatoorium, Estonia Spa hotell Pärnus, Kaubamaja ja Klicki poekett; tööstustest Jalax ja Haapsalu Uksetehas. Kõige enam ehk 194 inimese jaoks makstakse toetust aga Sportlandi ja Fenixi kasiinode ketile.

Fenixist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", ettevõttes töötab ligikaudu 230 inimest ja nii suurele hulgale ka palgatoetust taotleti

"Meie otsustasime kohe märtsi eest taotleda, sest kõik mängusaalid suleti 16. märtsist ja pärast seda on meil ainult kulud, aga tulusid mittemingisuguseid," öeldi ettevõttest.

Enamus avaldusest esitati kohe meetme avanemise esimesel päeval, suuremad ettevõtted said seda tema mõni päev hiljem.

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuse osakonna juhataja Katrin Liivametsa sõnul suurematelt tööandjatelt kümmekond taotlust, kus toetust sooviti rohkem kui 250 töötaja jaoks.

Enamus suuremaid tööandjad taotleb eeldatavalt toetust aprilli eest, ütles Liivamets.

Registreeritud töötuse määr on tõusnud ligi seitsme protsendini ehk 44 800 töötuni, neist viiendik on koondatuid.

Liivametsa sõnul oli senisest neljast eriolukorra nädalast kasv kõige suurem kolmandal nädalal.

"Kollektiivsete koondamiste statistika on ka näidanud, et viimasel nädala koondamisteadete arv veidi langes võrreldes kolmandaga. Loodame, et töötasuhüvitis ikkagi on aidanud tööandjatel teha otsused mitte veel inimesi koondada," lausus Liivamets.

Kuu aja eest avanenud võimalust taotleda haiguslehte digitaalselt kasutas 23 000 inimest. Neist lehtedest vaid 88 kestsid alla kaheksa päeva. Töövõimetuslehtede võtmine kokku on kasvanud mitu korda.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et tavapärasel aastal võetakse kuudel, kui gripihooaega pole, kuus 20 000–25 000 haiguslehte; gripihooajal 40 000–45 000 haiguslehte kuus.

"Seekord me räägime 92 000 lehest, mis on võetud juba kuu aja jooksul," märkis Laane.