Respiraatori ehk tolmumaski FFP1 kaitseklass tähendab, et mask peab kinni vähemalt 75 protsenti õhus leiduvaid osakesi suurusega 0,02–2 (mediaan 0,6) mikromeetrit, märgib ajaleht.

Aastaid isikukaitsevahenditega tegelenud Ivar Hellaste selgitas Eesti Päevalehele, et selle arvu juures on oluline tähele panna, et protsent ei tähenda üksnes maski materjali filtreerimisvõimet, vaid ka seda, kui tihedalt mask näol istub. Katsete käigus vaadatakse mõlemat koostoimes.

"Katseraportit ei ole meil kahjuks õigust avaldada. Seda tuleb küsida TTJA-st," vastab Eesti Päevalehe päringule kirjalikult Karina Loi, strateegilise kommunikatsiooni juht ravimite hulgimüügifirmas Magnum, mis koos AS Semetroniga maskid Eestisse toimetas.

TTJA kommunikatsioonijuht Anne-Mai Helemäe oli seepeale üllatunud, tema sõnul on katseraport kindlasti ettevõtte oma, TTJA-l pole selle jagamise kohta midagi keelata või lubada. Paraku keeldub ka TTJA seda avalikkusega jagamast, kuna ettevõte võib ametkonda süüdistada ärisaladuse rikkumises ja TTJA kohtusse anda.

Hellaste, kes on 25 aastat isikukaitsevahendeid importinud ja turustanud, ütles, et on pigem maskide kandmise poolt, aga valede maskide kasutamine võib teha rohkem kahju kui kasu, sest tekib petlik usaldusväärsuse efekt.

Praeguse seisuga jätkub maskide müük FFP1 kinnitusega vähemalt seni, kuni õnnestub maske Eestis katsetada.

"Uurime erinevaid laborivõimalusi eri riikides. Vastuste saamine ei ole lihtne. Järjekorrad on pikad, aga üritame teha kõik, et partnerlabor leida," ütles ajalehele TTJA tehnilise osakonna juhataja Ingrid Teinemaa.