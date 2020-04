Ministeerium: pärast 15. maid tunniplaanijärgset õpet ei toimu

Haridusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles, et pärast eriolukorra nõuete leevendamist koolidele klassikalist tunniplaanijärgset kaugõpet enam ei toimu. Selle asemel peaksid koolid keskenduma vahetutele arenguvestlustele, järeleaitamistundidele ja eksamiteks valmistumisele ning muule vabamas vormis tegevusele.

Haridusministeerium selgitas, mida 15. maist rakenduv osaline distantsõppe lõpp koolidele tähendama peaks: alates esmaspäevast, 18. maist kuni õppeaasta lõpu ehk 10. juunini klassikalist tunniplaanijärgset õppetööd ka distantsõppes ei toimu.

"Koolid saavad tegelda õpilaste arendamise ja arengu seiramisega oluliselt vabamas vormis, seirata hindeid panemata õpilaste edenemist distantsõppe vormis. See aeg võiks olla sisustatud arenguvestluste läbiviimise ja järelaitamistundidega, saab valmistuda eksamiteks," selgitas Vinter-Nemvalts.

Viimase semestri hindamisel on haridusministeerium andnud koolidele soovituse panna tunnistusele arvestatud/mittearvestatud, hoidudes hindelisest väärtusest.

Kuidas toimub aastahinde arvestamine, see on alles väljatöötamisel.

"Kuidas aastahinnete väljaandmine käib, selleks anname suunised lähinädalatel," lubas Vinter-Nemvalts.

Ta leidis, et poleks õiglane viimast semestrit mitte arvestada, sest paljud õpilased on koduõppel tublisti pingutanud. See aga vajab läbiarutamist.

"Aineõpetajad saavad teada, kuidas see peaks toimuma," kinnitas ta.

Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu, kool lõpetatakse aastahinnete alusel.

Gümnaasiumi vastuvõtukatseid võib teha alates 15. maist eriolukorra nõuete range järgimise korral.