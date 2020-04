Prantsuse president Emmanuel Macron on eriolukorras olulise otsuse ees – kas peatada kollavestidele vastu tulemiseks loodud konventsioon, mis vihastaks meeleavaldajaid või viia radikaalsed muudatused läbi, vihastades sellega ettevõtjaid, vahendab The Times .

2018. aastal alanud kollavestide liikumisele vastu tulnud Prantsuse valitsus lõi juhuvalimi abil 250 000 kodanikust 150-liikmelise otsedemokraatliku rahvagrupi, mille eesmärk on esitada radikaalseid ettepanekuid Prantsuse rohelisemaks tegemisel. President Macron lubas kodanike grupi esimesel koosolekul, et nende poolt mõeldavad muudatused lähevad täitmisele koheselt.

Grupi nüüd valminud soovituste kohaselt peaks keelustama 2025. aastaks kõik autod, mille süsihappegaasi eraldus kilomeetri kohta ületab 110 grammi. See näitaja on palju madalam, kui suur osa tänapäevastest autodest eraldab, seega hõlmaks muudatus enamust Prantsusmaal sõitvaid autosid.

Samuti on grupp välja pakkunud radikaalseid muudatusi reklaaminduses, ära tahetakse keelata kõikide toodete reklaamimine, mille tootmisel eraldatakse suur kogus süsihappegaasi.

Toodetele, mis saaksid reklaamimiseks eriloa, pandaks kleepsud, mis ütleksid: "Kas sul on tõesti seda vaja? Ületarbimine kahjustab planeeti."

Eriolukorras, kus Prantsuse valitsus ennustas vähemalt kuueprotsendilist langust majandusele, on Macron raske otsuse ees. Viies läbi grupile lubatud radikaalsed muudatused, vihastataks välja ettevõtjad, kellel on eriolukorra ajal niigi raske. Teiselt poolt on kollavestid ähvardanud valitsust eriolukorra lõppedes uuesti meeleavaldustega, oodates valitsuselt lubatud muudatusi.

Prantsuse valitsus pole ettepanekuid kommenteerinud.