"Ärgem olgem naiivsed, öeldes, et Hiina on palju paremini toime tulnud," ütles Macron ajalehele Financial Times. "Seal on selgelt juhtunud asju, mille kohta meil info puudub," lisas ta.

Macroni avaldus järgnes sellele, kui kommunistliku Hiina ja demokraatlike lääneriikide vahel on kasvanud pinged seoses hinnangutega viirusega toimetuleku kohta. Hiina on püüdnud oma hakkamasaamist esitada positiivsemalt, tehes seda mõnikord lääneriikide, sealhulgas ka Prantsusmaa arvel, kirjutas Politico.

Macron hoiatas pandeemiaga võitlemisel inimeste põhivabaduste ohtuseadmise eest, mis mõnikord on tema hinnangul juhtunud ka Euroopa Liidus.

"Mõned riigid on ka Euroopas teinud sellise valiku," rääkis Prantsuse president viidates ilmselgelt Ungarile, mille autoritaarsusele kalduv peaminister Viktor Orbn sai parlamendilt tähtajatu õiguse juhtida riiki ainult oma dekreetidega. "Me ei saa sellega nõustuda. Ei saa hüljata oma fundamentaalset DNA-d tervishoiukriisile viidates," lisas Macron.

Prantsusmaa president tegi ka uue üleskutse Euroopa Liidu ühise laenu võtmiseks. "Kui me ei tee seda täna, siis võidavad populistid - täna, homme, ülehomme, Itaalias, Hispaanias, võib-olla Prantsusmaal ja mujal," hoiatas ta ning lisas, et sellest võib oleneda Euroopa Liidu ellujäämine. "Ma usun, et Euroopa Liit on poliitiline projekt, inimfaktor on esmane," lisas ta.

Seni on Euroopa Liidu põhjapoolsemad riigid eesotsas Saksamaa ja Hollandiga olnud vastu Euroopa Liidu ühise võla võtmisele, sealhulgas ka niinimetatud koroonavõlakirjade väljastamisele, mille abil saaks koroonapandeemiast räsitud majandust hakata taastama.