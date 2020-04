Telliskivi loomelinnak tegutseb suletud uste taga nõrgal pulsil edasi

Kõigi Telliskivi loomelinnakus tegutsevate äride, kohvikute ja galeriide uksed on ametlikult juba kuu aega suletud, toimub vaid toidu kaasamüük. Loomelinnaku arendaja on peatanud paljude rentnike rendimaksed, et ärisid tuleviku tarbeks pankrotist säästa. Paremini läheb neil äridel, kel e-poe või kulleri kasutamise võimalus, kuid loomeettevõtted on täielikul pausil.

Muidu elust pulbitsev Telliskivi loomelinnak näeb praegu välja nagu Tšernobõl pärast tuumareaktori katastroofi - vaikne ja inimtühi.

Loomelinnak tegi otsuse kollektiivselt oma uksed sulgeda juba eriolukorra alates, kuu aega tagasi, mitte ei jäänud ära ootama kaupluste ametlikke sulgemiskorraldusi. Paljudel kauplejatel olid käibed langenud niigi üle 90 protsendi, ära jäid kontserdid, teatrietendused ja näitusekülastused.

"Eriti saavad pihta just sellised kultuurisündmused, mis meil loomelinnakus on. Loomelinnak on eraviisiliselt rahastatud, ilma välise toeta. Meil olevad asutused saavad eriti pihta sellega, et nad ei lange tavaliselt kuhugi riigimeetmete alla," selgitab Telliskivi Maja OÜ juhataja, loomelinnaku juht Jaanus Juss. "Me siin eelmisel suvel avasime Fotografiska keskuse, mis on täna enim külastatud muuseum Eestis, kuid samas riigi seisukoht on, et see ei lange riigi mõttes kultuuriasutuse alla ja ei kvalifitseeru mitte mingisuguseks abiks. Loomelinnak on täna Eestis selgelt suurim kultuurikeskus, nii kultuurisündmuste arvu poolest kui ka külastajate arvu poolest."

Loomelinnaku tulud tulevad üksnes rendist. Ometi on enamik rentnikke üürimaksmisest vabastatud, arendaja soovist neid edaspidiseks vee peal hoida. Oma tagala kindlustas üürileandja juba varem, kui kriis mujal maailmas alles pead tõstis.

"Loomelinnaku pärast ma mures ei ole, me selles mõttes tegime oma liigutused õigel ajal ära, küll aga väike- ja keskmised ettevõtted, nende pärast oleme väga mures. Täna neile ühtegi reaalset meedet peale selle töötukassa meetme ei ole valitsus välja pakkunud," ütleb Juss. "Inimesed ei osta neid teenuseid ega kaupu kaks kuud hiljem tagasi, mis täna ostmata jäävad. Ma ei lähe juunis restorani ega söö märtsi, aprilli ja mai eest tagantjärgi. Seda raha ju kuskilt ei tule ja kui see lihtsalt laenurahaga katta, siis lähevad nad pankrotti mõne kuu pärast või veidi hiljem."

Paremas seisus on need ettevõtted, kel võimalus e-poodi või kullerteenust klientideni jõudmiseks kasutada.

Loomelinnakus viie töötajaga poodi pidaval tekstiilikunstnik Mare Kelpmanil oli õnne - juhuste kokkulangemisel käivitus tema e-pood vaid mõned päevad enne poe sulgemist. Seetõttu on tööd jätkunud, kuigi tavapoe käivet pole e-pood veel saavutada jõudnud.

"Pildistame, paneme üles, pakime, saadame. Ja samas tuleb teha ikkagi suveks ettevalmistusi. Nii et loodame, et suvi tuleb. Noh, selge see, et suuri plaane ei tee, see on ikkagi selline sordiini all," ütleb Kelpman Textile poe omanik Mare Kelpman.

Ta on oma viie töötaja palgal hoidmiseks taotlenud riigilt ka palgatoetust. Ehkki aprillikuu on raske, aimab ta, et keerulisemad ajad on alles ees - tema disaintoodangut pole inimestel ellujäämiseks ju tingimata tarvis.

"Tegelikult on alati kriisisituatsioonid ka hea koht õppimiseks ja võib-olla sortimendi muutmiseks. Maske me ei ole veel tegema hakanud, see ei tundu nagu õige asi," lisab ta samas.

Telliskivi loomelinnakust võlutud inimesed saavad omakorda jätkata e-poodlemist ja kullerite abil toidu tellimist, et oma lemmikärisid pankrotist päästa.