Tallinn sulgeb Linnapoe

Linn annab Lipo ruumid Toidupangale aasta lõpuni tasuta kasutamiseks, Toidpank peab tasuma vaid kommunaalkulud. Lipo töötab ruumides veel käesoleva nädala lõpuni, Toidupank hakkab seal tegutsema esimesel võimalusel.

Toidupanga kasutusse lähevad ruumid aadressil Punane tänav 48a C hoones, müügisaali ja kõrvalruumide suurus on kokku 260 ruutmeetrit.

Lipo kuus töötajat koondatakse ning saavad seadusjärgset koondamistasu, ütles kolmapäeval abilinnapea Betina Beškina.

Toidupangale antakse üle ka Lipo müümata jäänud toidutagavara ning hügieenitarbed, mida Beškina sõnul on kokku ligikaudu 5500 euro väärtuses. Lisaks suurendas linn Toidupanga toetust käesoleval aastal 15 000 euro võrra.

Linn toetas Toidupanka mullu 73 600 euroga, tänavu on toetus 98 600 eurot.

Beškina sõnul hoiab linn Lipo sulgemisega tänavu kokku 90 000 eurot. Mullu toetas linn Linnapoodi 120 000 euroga, ütles abilinnapea.

"Tänasel kriisiajal kasvab toiduabi vajavate inimeste osakaal ja toidupanga koormus. Linn pean mõistlikuks suunata toetuse abivajajatele," põhjendas Beškina.

Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn ütles, et praegusel kriisiajal kasvab toiduabi vajajate hulk kiiresti ning Toidupangal oligi vaja uut laopinda. "Oleme linnale tänulikud, sest saame rohkem toitu vastu võtta. Järgmised paar kuud vajadus kasvab kiiresti ja peab olema valmis, et rohkem toitu vastu võtta ja rohkem pakke teha," ütles Boerefijn.

Toidupank rentis praegu Jüris lisaladu, mis ei olnud Boerefijni sõnul logistiliselt kõige mugavam lahendus, lisaks pidi Toidupank laopinna eest maksma.

Toidupank teenindab nädalas 550 peret, lisaks mitukümmend organisatsiooni, nagu supiköögid, sotsiaalkeskused ja turvakodud, ütles Boerefijn.

Osa Linnapoe pinnast anti Toidupanga käsutusse juba 2018. aastal.

Linnapood avati 2014. aasta mais ning oli mõeldud eeskätt väikese sissetulekuga inimestele. Kui alguses pakuti soodsa ehk kontrollitud hinnaga tooteid 30 tootegrupis, siis praeguseks on taolisi tooteid 55.

Tallinna ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse osakonna töötajad võrdlevad linnapoe ostukorvi 55 kauba hindu suuremate kaubakettide (Prisma, Rimi, Grossi poed jne) vastavate toodete hindadega. Linnapoe ostukorvi kaupade hindu hoitakse viis kuni 15 protsenti madalamatena kaubakettides müüdavate toodete hindadega võrreldes.

Tallinna linn on soodsate hindade hoidmiseks igal aastal Lipole toetust maksnud. Esimesed neli aastat ulatus poe eelarve 200 000 euroni.

Tallinna tänavuses eelarves oli Linnapoele ehk Lipole eraldatud 136 767 eurot, mis on sama palju kui mullu.

Abilinnapea Aivar Riisalu ütles mullu detsembris ERR-ile, et Lipo tulevik on kaalumisel vaatamata linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvedokumendile. "Praegu tundub tõesti, et raha on eraldatud, aga see ei tähenda, et ei saa leida mingit täiendavat lahendust," märkis ta.

Ostude ja ostjate arv on poe avamisest iga aastaga vähenenud. Esimesed kaks olid poe jaoks tippaastad, kui keskmiselt tehti päevas 902 (2014. aastal) ja 874 (2015) ostu. Järgmisel kahel aastal langes päevaste ostude arv juba alla 700 ning 2018. aastal oli see vaid 317. Mullu esimese kümne kuuga langes päevaste ostude arv juba alla 250.