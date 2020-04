Kui enamik hotelle on eriolukorra tõttu oma uksed kinni pannud, siis käputäis majutusasutusi Tallinnas on ka eriolukorras avatuks jäänud, pakkudes hotellitubasid nii meditsiinitöötajatele kui inimestele, kes soovivad pikemaks ajaks karantiini tulla.

Radisson Blu hotell Tallinnas pakub tasuta majutust meedikutele. Hotelli peadirektor Kaido Ojaperv rääkis möödunud nädalal ERR-ile, et selline tegevus ei ole küll kasumlik, kuid hoiab hotelli töös. Lisaks meditsiinitöötajatele on hotellis ka väike osa tavakliente, kellel on Eestis käimas mõned pikemad projektid.

Külastajad on praegu sees ka Go Hotel Shnellis, mille juht Alver Pupart ütles ERR-ile, et ka nemad oleks valmis meedikuid majutama.

Puparti sõnul on eriolukorra ajal hotellis ühel päeval külastajaid keskmiselt neljas kuni viies toas.

"Hoiame praegu ühte korrust lahti ja enamasti tulevad külastajad üheks-kaheks ööks," ütles Pupart ja selgitas, et kliendid on enamasti need inimesed, kellel on mujalt Eestist vaja lühiajaliselt Tallinnasse tulla.

Shnelli hotell on eriolukorra tõttu muutnud ka oma hinnakirja. Kuni mai lõpuni on standardse toa hinnaks 30 eurot öö ning 190 eurot nädal.

Pupart ei välista ka seda, et inimesed võiksid nende hotelli pikemaks ajaks karantiini tulla. Hotellijuht lisas, et lisaks tavatubadele on ka praeguses eriolukorras pakkuda suuremaid peretubasid.

Sotsiaalministeeriumi poole pöördus Pirita Marina Hotel & Spa, mis pakkus oma ruume juhuks, kui raviasutuste majutamisvõimekus kahaneb ning karantiini suunatud inimeste arv kasvab.

Hotellijuht Janek Alekseitšik ütles ERR-ile, et hotell võiks muutuda ka haiglaks või testimiskohaks.

Hotellis on kokku 267 tuba ning Alekseitšiku sõnul on tipphetkel asutuses olnud 670 külastajat.

Oma kirjas sotsiaalministeeriumile rõhutab Alekseitšik, et Pirita hotellil on ainulaadne ülesehitus: "Nimelt on meil unikaalne hotell, mis koosneb kaheksast üksteisest isoleeritavast plokist läbi kolme korruse mitme erineva sissepääsuvõimalusega." Lisaks toob Alekseitšik välja, et hotellis on olemas ka kaks eraldiseisvat meditsiinituba, mida saaks rakendada.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse sõnul ei ole praegu vaja kasutada tervishoiusektori väliseid majutusvõimalusi, sest epideemia kulgu on õnnestunud kontrolli all hoida.