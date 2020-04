Haigekassa maksab välja vaid need digilugu.ee-s ise algatatud haiguslehed, mis on perearsti poolt kinnitatud.

Haigekassa juht Rain Laane ütles, et praeguse seisuga on kogunenud üle 60 000 haiguslehe, mille väljamaksmine ootab riigikogu lisaeelarve vastuvõtmise taga. Tõenäoliselt hakatakse kuu aega ootel olnud haiguslehti koos esimese kolme haiguspäevaga välja maksma järgmisel nädalal.

Kuid üks oluline eeldus on selleks veel: kui inimene on kasutanud võimalust ise omale digilugu.ee keskkonnas haigusleht avada, peab perearst olema selle ka kinnitanud. Muidu alust väljamakseks ei ole ja inimene raha ei saa.

"Oleme märganud, et töövõimetuslehtede taotlemine on tunduvalt kasvanud. Haigusleht pole mõeldud selleks, et kui töö saab otsa, võtan haiguslehe," tuletas Laane meelde. "Meil ei ole alust väita, et inimesed seda kurjalt ära kasutavad, küll aga nende sümptomitega, millega paar kuud tagasi veel haiguslehte ei võetud, esitatakse täna taotlus selleks."

Laane ütles, et haiguslehe avamine peaks ikka käima perearsti kaudu, aga kui teda kätte ei saa, saab tõesti juba kuu aega ka ise omale haiguslehte avada, lisades digiloo keskkonnas juurde ka oma telefoninumbri, et inimesega saaks perearstikeskusest ühendust võtta. Alles siis on haigusleht kehtiv, kui inimesega perearstikeskusest ühendust on saadud ja haigestumise asjaolud täpsustatud ning fikseeritud.

"Alles siis on tagatud see, et lehe lõppedes see haigusleht ka tasustatakse. Kui ei perearstikeskusest ei võeta ühendust või kontakti ei saa, siis inimene raha ei saa. Perearsti filter on seal vahel," selgitas Laane.

Haigekassa on taotlenud lisarahastust 40 miljonit eurot, mis võetakse kasutusele vajaduse tekkimisel.

Karjalaskepäeva eriarstile saamiseks ei tule

Laane ütles, et eriarstiabi päeva pealt täies mahus avada ei kavatseta.

"Tõenäoliselt sellist karjalaskepäeva ei tule, kus kõik raviasutused ühel päeval uksed avavad ja inimesed saavad minna plaanilisele ravile. See tuleb ikka järk-järgult," ütles ta, lisades, et raviasutused saavad järgmisel nädalal juhised, kuidas seda järk-järgulist vastuvõttude taastamist alustada. Nii palju kui võimalik, jätkatakse kaugvastuvõttudega, kuid igal erialal või iga murega pole see võimalik.

"Täänasest riigikogu otsusest sõltub palju, et kui palju raha tuleb tervishoiusektorisse, et viiruse tekitatud kulutusi katta. Kui eriolukord väga pikalt ei kesta, siis see olukord ka stabiliseerub," ütles Laane.