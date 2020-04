Vahendusplatvormi kaudu ostetud lennupiletiga peaks pöörduma vedaja poole

Vahendusplatvormide kaudu lennupileteid ostnud inimesed peaksid tühistatud lendude puhul esmalt pöörduma piletiraha tagastusnõudega lennufirma poole. Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) on eriolukorra jooksul laekunud välismaiste platvormidega seoses ligi 40 pöördumist.

TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe sõnul võivad vahendusplatvormide kaudu piletid ostnud inimesed kokku puutuda sellega, et portaal suunab tarbijad raha tagastamise nõudega lennuvedaja poole ning lennuvedaja omakorda tagasi vahendaja juurde.

Kuigi lennupileteid vahendavad ka Eestis asutatud reisibürood, siis on populaarsed vahendusplatvormid enamasti registreeritud väljaspool Eestit, näiteks mytrip.com Kreekas, Bookinghouse.ee Leedus ning edreams.com Ühendkuningriigis.

Välismaiste vahendusplatvormidega seonduvaid pöördumisi on eriolukorra ajal ametile laekunud ligikaudu 40.

"Siin on oluline selgitada, et kuigi lennupilet ostetakse vahendaja kaudu, sõlmitakse leping õhutransporditeenuse osutamiseks siiski reisija ja lennuvedaja vahel. Kui lennuvedaja tühistab lennu ja reisija otsustab lennupileti raha tagasi küsida, siis on lennuvedaja kohustatud reisijale tagastama pileti ostuhinna," sõnas Helemäe.

Helemäe sõnul toimib see küll praktikas vahel nii, et kui piletiraha on lennuvedajale edasi kandnud vahendaja, siis lennuvedajad kannavad pileti ostuhinna tagasi vahendaja kontole, kes selle omakorda reisijale peaks tagastama.

Reisijale raha tagastamise eest vastutab siiski lennuvedaja, kes lennu tühistas ning seepärast tuleks reisijal tagastusnõudega pöörduda esmalt vedaja poole.

Kui probleem nii aga ei lahene, saab reisija vaidluse lahendamiseks pöörduda kohtuvälise vaidluste lahendamise organi või kohtu poole. Veebikeskkonnast ostetud pileti puhul võib vaidluse lahendamiseks kasutada ka vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi.

"Eestist alguse saavate lendude puhul saab ka TTJA abistada tarbijat suhtluses lennuvedajaga, kuid tuleb arvestada, et sunnijõudu TTJA haldusorganina lepingulise vaidluse lahendamiseks kasutada ei tohi," sõnas Helemäe.

Tarbijad, kes ei leia ise teise riigi lennuvedajaga või vahendusportaaliga lahendust, saavad lisaks pöörduda ka TTJA koosseisus tegutseva EL tarbija nõustamiskeskuse poole, mis lahendab piiriüleseid vaidluseid ja abistab tarbijaid kaebuse esitamisel teise liikmesriigi kohtuvälisele kaebuste lahendamise üksusele.

Kuigi reisijatel on õigus küsida tagasi raha tühistatud lennu eest, eelistavad lennufirmad esmalt pakkuda klientidele reisikuponge ja võimalust reisi aasta jooksul ümber planeerida.

Paljud lennufirmad on aga teatanud, et ei ava peale eriolukorra lõppu lennuliine samas mahus, mis tähendab, et samaväärseid lende võib olla võimatu planeerida. Samuti pakutakse kuponge vana hinnakirja järgi, uued piletid võivad maksta juba märkimisväärselt rohkem.

Kõik lennufirmad ei pruugi ka kriisi üle elada ning pankrotistunud ettevõttelt hiljem kompensatsiooni ei saa.