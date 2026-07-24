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Tavaliselt reisikindlustusest lennufirma pankroti korral kasu ei ole

Eesti
Tallinna lennujaamas
Tallinna lennujaamas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tavaline reisikindlustus üldjuhul ei hüvita lennufirma pankroti korral kliendile kulusid. Lennufirma Air Balticu probleemide valguses soovitavad kindlustusseltsid inimestel valida lisakindlustuse, mis kataks kõik reisi ärajäämisega kaasnevad kulud.

Air Balticu kohal on taevas läinud nii süngeks, et sügisel võib Läti lennufirma seista silmitsi pankrotiga või vajadusega sulgeda liine.

Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Tuuli Pärenson soovitas inimestel reisiplaane mitte tühistada, vaid valida kindlustus, mis kataks ka lennufirma võimaliku pankroti.

Ta rõhutas, et tavalisest reisikindlustusest pankroti korral kasu ei ole.

"Kahjuks on üldreegel selline, et tavalise keskmise reisikindlustuse juures – ja sinna alla lähevad ka need reisikindlustused, mis tulevad standardina kaasa mitmete krediitkaartidega – ei ole reeglina reisitõrkekindlustust, mis kaitseks makseraskuste korral. Et see kaitse kehtiks, peaks selline kindlustus olema eraldi ja teadlikult juurde valitud," sõnas Pärenson.

Lennufirma pankroti eest kaitseb reisitõrke lisakindlustus, mis hüvitab kliendile teenusepakkuja makseraskuse.

"Kui "reisitõrke lisakindlustus" on keeruline termin, võib alati pöörduda kindlustusandja poole ja öelda lihtsalt, et tahate sellist kindlustust, mis kaitseks võimaliku pankroti korral," lisas Pärenson.

Kindlustusseltsi juht märkis, et kui inimene jätab kindlustuse ostmise viimasele hetkele, ei pruugi enam võimalik olla kindlustust saada.

Kuna reis sisaldab lisaks lennupiletile ka muid kulusid, näiteks majutuse broneering, siis lisakindlustus katab reeglina kõik reisiga seotud kulud.

"Nagu nägime näiteks kevadise Lähis-Ida kriisi puhul, katab sobiv reisikindlustus isegi kommunikatsioonikulud, mis on vajalikud koju helistamiseks. Seal ei ole selliseid kitsendusi, et hüvitatakse ainult lend või ainult majutus. Kõik reisitõrkega seotud kaasnevad kulud hüvitatakse, kui vastav valik on tehtud," ütles Pärenson.

Kui lennufirma läheb pankroti ajal, mil inimene viibib välismaal, soovitab Pärenson pöörduda lennufirma poole kiirema lahenduse leidmiseks, seejärel anda teada kindlustusandjale ja küsida nõu.

Olukord, kus suur lennufirma pankrotti läheb, kindlustusfirmadel jalgu alt ei löö.

"Kindlustus on väga kõrgelt reguleeritud valdkond ja meil on kogu aeg kapitalinõude kohustus, mida kontrollib finantsinspektsioon. Loomulikult on selle reisikindlustuse lisakaitse jaoks piisavad reservid olemas," ütles Pärenson.

Swedbank ja SEB lennufirma pankroti korral appi ei tõtta

Ka SEB pank kinnitas, et tavakindlustus reisijale lennufirma makseraskustest tekkinud tõrkeid ei hüvita.

"Tavapärase reisitõrke kindlustuskaitse puhul on lennukompanii maksejõuetus või pankrot kindlustuskaitse alt välistatud ning sellistel juhtudel kindlustushüvitist ei maksta," ütles SEB kindlustusagendi PZU tervise- ja isikukindlustuse tootejuht Kristel Solon.

Küll aga sisaldavad SEB krediitkaartidega seotud korduvreisikindlustuse tingimused eraldi lennupiletite muutmise ja vahetamise kaitset, kuid mitte muid kaasnevaid kulusid. 

"Selle alusel võidakse hüvitada näiteks lennupiletite vahetamise tasu, uute lennupiletite kõrgem maksumus, alternatiivse transpordi kulud samasse sihtkohta või kasutamata jäänud lennupileti maksumus kindlustustingimustes sätestatud hüvitislimiidi ulatuses," ütles Solon.

See kaitse ei laiene aga teistele reisiteenustele, nagu majutus, autorent või muud broneeringud.

Samad lood on ka Swedbanki puhul.

Swedbanki reisikindlustus ei ole koguriskikindlustus – hüvitatakse üksnes need juhtumid, mis on kindlustustingimustes kirjas ning arvestada tuleb ka välistustega, selgitas Swedbanki riskikindlustuse allosakonna juht Eivo Kisand.

"Näiteks ei kuulu reisikindlustuse kaitse alla reisi tühistamine või reisikava muutus, mis on tekkinud teenuseosutaja maksejõuetuse tõttu või olukorras, kus reisikorraldaja, reisibüroo või teenuseosutaja ei täida oma lepingulisi kohustusi. Seega ei saa lennupileteid kindlustada lennufirma pankroti vastu," ütles Kisand.

Olukorras, kus lend on tühistatud või edasi lükatud, tuleb tema sõnul olla aktiivses suhtluses veoteenust pakkuva ettevõttega, kes annab juhiseid ning selgitab enda pakutavaid võimalusi ja edasisi samme. 

"Kuna lennupilet on sageli vaid üks osa reisist, tasub ühendust võtta ka teiste teenusepakkujatega, kelle teenuseid plaaniti kasutada," lisas ta.

LHV Kindlustuse äriarenduse juht Nele Leht rõhutas, et reisi tühistamise korral tuleb esmajoones pöörduda lennufirma poole.

"Kui lennufirma vähendab lennumahtu või lõpetab mõne liini teenindamise ja tühistab juba müüdud lennu, peab reisija esmalt pöörduma lennufirma poole. Lennufirmal on kohustus pakkuda reisijale sõltuvalt olukorrast kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust. Kindlustus ei hüvita sama kulu teist korda, kui selle on juba korvanud lennufirma," selgitas Leht.

Ta täheldas, et tavaline reisitõrkekindlustus ei pruugi katta olukorda, kus lennu ärajäämise põhjustab lennufirma pankrot või maksejõuetus. 

"Näiteks LHV tavapärase reisikindlustuse juurde saab valida eraldi "streikide, looduskatastroofide ja maksejõuetuse" lisakaitse. Selle olemasolul hüvitame valitud kindlustussumma ulatuses need reisitõrkekahjud, mis on tekkinud reisiteenuse osutaja maksejõuetuse tõttu," sõnas ta.

Leht rõhutas, et kaardiga kaasneva reisikindlustuse puhul tuleb samuti tingimused üle vaadata. 

"Näiteks LHV Kuld-, Premium- ja Platinum-kaardi reisikindlustuse tavakaitse puhul on reisiteenuse osutaja pankrotist või maksejõuetusest põhjustatud kahju välistatud. Nende kaartide puhul saab maksejõuetuse lisakaitse soovi korral eraldi juurde vormistada," sõnas ta.

"Seetõttu soovitame reisijal enne kindlustuse sõlmimist kontrollida kolme asja: kas maksejõuetuse risk on kaetud, kas reisitõrke kindlustussumma vastab reisi tegelikule maksumusele ja millal kaitse kehtima hakkab," lisas Leht.

TTJA: lennufirma pankroti korral võib saada raha tagasi või uued piletid

TTJA tarbijaõiguste nõustamise büroo juhataja Kristina Tammaru selgitas, et võimalik liinide kärpimine tooks tõenäoliselt kaasa lendude tühistamisi ja selles olukorras on reisijate õigused reguleeritud vastava Euroopa Liidu määrusega.

Tühistamisel on oluline, kas tühistamisest on teavitatud üle või alla kahe nädala enne lennu väljumisaega. 

Kui vedaja teavitab lennu tühistamisest üle kahe nädala enne planeeritud väljumisaega, on võimalik valida uute lennupiletite ja piletihinna tagasimaksmise vahel.

Kui vedaja teavitab lennu tühistamisest alla 2 nädala enne planeeritud väljumisaega, võib olla õigus lisaks uutele piletitele või piletihinna tagasimaksmisele nõuda vedajalt hüvitist ning vajadusel tagasilendu lähtelennujaama. 

Saades tühistamise teavituse vahetult enne lendu, on vedaja kohustatud tagama ka hoolitsuse.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Intervjueeris Olga Jet

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