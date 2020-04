Rahvusvahelise õhutranspordi assotsiatsiooni (IATA) andmetel on üle maailma kodumaiste lendude hulk kukkunud 70 protsenti.

IATA hinnangul on lennuliikluse taastumine koroonaviiruse põhjustatud majandusprobleemide tõttu järgmise kuue kuu jooksul tõenäoliselt aeglane, vahendas Reuters.

IATA peaökonomisti Brian Pearce'i sõnul avanevad kodumaised lennuliinid küll varem kui pikamaaliinid, kuid kiiret taastumist takistab see, et tarbijate kindlustunne on kahjustada saanud.

"Majanduskeskkond järgmise kuue kuu jooksul ei soodusta finantsilistel põhjustel lennureiside naasmist olulisel määral, seetõttu me näeme kolmandas kvartalis tõenäoliselt suhteliselt tagasihoidlikku taastumist," ütles Pearce ajakirjanikele konverentskõnes.