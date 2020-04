Eelmisel nädalal jäid Eesti ja Läti toorpiima veod Leedu piirile toppama. Eesti piimatootjate sõnul võisid kilomeetrite pikkused järjekorrad piiril olla kunstlikult loodud Leedu siseturu kaitseks Eesti ja Läti piima vastu. Nüüdseks on probleemid piiril lahendatud.

"Olukord toorpiima eksportimisel Leedu tööstustesse on õnneks lahenenud ning Leedu piimatööstused on Eesti piimast jätkuvalt väga huvitatud, sest suudame tarnida ühtlaselt kõrge kvaliteediga piima suurtes kogustes," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Sõrmus märkis, et kõik Leedu põllumehed pole mõistetavalt olukorraga rahul, aga Leedu valitsuse, piimatööstuste ja tootjate esindajad on omavahel kohtunud. "Usume, et olukorra lahenemisele aitas kaasa ka Eesti riigi poolne suhtlus Leedu kolleegidega."

Piima kokkuostuhind on aga alates aprillist langenud piimatootmise omahinnast madalamale.

Sõrmuse sõnul on karta hinnalanguse jätkumist, mis oleks piimatootjate jaoks väga keeruline. "Kuigi prognoose teha on keeruline, siis madal piimahind sellel aastal võib viia piimakarjade vähendamiseni. 2015. ja 2016. aasta piimaturu kriisis kaotasime ligi 14 protsenti Eesti piimakarjast. Loodan, et riik on eelmistest kriisidest õppinud ja vajadusel valmis tootjaid abistama," lisas ta.

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandussaaduste tarneahela büroo peaspetsialisti Kalev Karisalu sõnul eksportöörid märkimisväärsetest tõrgetest teada andnud ei ole.

Eestis toodetakse piima tuntavalt üle siseturu vajaduse ning ülejääk eksporditakse. Oluline osa piimast eksporditakse töötlemata kujul toorpiimana.

Karisalu sõnul moodustas toorpiima eksport Lätti ja Leetu mullu 25 protsendini esmaostjate poolt kokkuostetud toorpiimast. "Sellest tulenevalt mõjutaks toorpiima Leedusse ekspordi peatumine kindlasti Eesti piimatootmist," märkis ta, lisades, et Leedu piimatööstused on kinnitanud jätkuvat huvi Eesti toorpiima impordi vastu.

Möödunud nädalal tekkisid Leedu piirile kilomeetrite pikkused järjekorrad, teiste seas kontrollis Leedu ja Eestist pärit piimaauto juhtide kehatemperatuuri. Samal nädalal teatas ka Leedu veterinaaramet, et asub võtma proove teistest Balti riikidest imporditud piimast ning saadab need laborisse analüüsimisele.