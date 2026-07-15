Leedu ei välista piirikontrolli kehtestamist Läti piiril

Leedu uus siseminister Martynas Katelynas ütles, et ajutise piirikontrolli kehtestamine Läti piiril ei ole välistatud, kuna Läti kaudu saabuvate migrantide arv kasvab jätkuvalt.

Leedu võimude sõnul sisenevad migrandid Valgevene kaudu Lätti ning liiguvad seejärel edasi Leetu ja teistesse Euroopa riikidesse. Viimase kuu jooksul on Leedu tugevdanud kontrolli Läti piiril ning kinni on peetud ligi 120 ebaseaduslikku migranti.

Möödunud nädalavahetusel avastasid aga Poola võimud veoautost 27 migranti, kes olid jõudnud riiki läbi Läti ja Leedu. See oli vaid üks paljudest sellistest juhtumitest ning viimase aasta jooksul on Poola hakanud kontrollima Leedust ja Saksamaalt saabuvaid reisijaid.

Katelynas ütles, et ka Leedu võib hakata kontrollima Läti kaudu riiki saabuvaid inimesi. Samas rõhutas ta, et tegemist oleks kõige äärmuslikuma meetmega, mida kasutataks vaid juhul, kui muud lahendused enam ei toimi.

Ta avaldas lootust, et selliseid meetmeid ei ole vaja rakendada. Ministri hinnangul ei pruugi aga piirivalve praeguse koormusega enam kaua toime tulla.

"Peame seda arutama piirivalvurite ja nende juhtkonnaga, et mõista, kui kaua nad enda hinnangul veel vastu peavad. Minu käsutuses oleva info kohaselt mitte kuigi kaua," ütles Katelynas.

Praegu ootab Lätti tagasisaatmist üle 540 migrandi, kuid nende tagasisaatmine kulgeb aeglaselt. ​

"Meil on praegu 544 migranti, keda pole veel tagasi antud. Oleme saanud jaatava vastuse 132 inimese osas, kuid üleandmise kuupäevi pole määratud. Sel nädalal võtab Läti meilt vastu vaid 20 inimest," ütles Leedu piirivalveameti tippjuht Antanas Montvyda

​Leedu poliitikud ei ole piirikontrolli vajalikkuses üksmeelel. Näiteks Liberaalse Liikumise juht Viktorija Čmilytė-Nielsen peab Schengeni ala sisepiirikontrolli taastamist liiga äärmuslikuks sammuks ning leiab, et probleem tuleks lahendada koostöös Lätiga.