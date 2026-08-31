Läti tootjad loodavad, et Agrone tulek tagab neile kõrgema piimahinna

Agrone kui Baltimaade suurima piimatootja plaan osta Riia ja Valmiera piimakombinaat võib tagada kõigile piirkonna taludele ja ühistutele kõrgema piimahinna, loodavad Läti tootjad. Tehingu jõustumiseks oodatakse kahe riigi konkurentsiameti heakskiitu.

Läti kahe piimatööstuse töötlemisvõimsus kokku on võrreldav Paide uue tootmiskompleksiga – 1000 tonni piima päevas. Sellest võimsusest on osa praegu kasutamata. Erinevus on see, et Paides plaanitakse valmistama hakata suures koguses nii-öelda mahutooteid, kuid Läti ettevõtted on keskendunud linnapiimatoodetele. Eestiski hästi tuntud Karums on vaid üks populaarne kaubamärk.

"Oleme spetsialiseerunud kõrge lisandväärtusega toodete valmistamisele. See on see, mis annab meile jõudu ja mis meile meeldib. Töötame eksporditurgudel väga aktiivselt – igal aastal kasvatame müüki kahe protsendi võrra. Meie tooted on esindatud juba 30 välisriigis. Iga kuu lisandub uusi turge, kuhu saame oma kaupa müüa," lausus Riia piimakombinaadi juuhatuse esimees Arturs Cirjevksis.

Agrone kolmes farmis lüpstakse 190 tonni toorpiima päevas, seal on 5000 lüpsilehma ja 4000 noorlooma – holsteini tõugu tipp-piimaandjat. Karja suurus Balti riikides on aga erinev – Eestis on keskmiselt 200 looma, Lätis 15 ja Leedus 5. See tähendab, et töötlemisvõimsust on naabritel rohkem.

"Kõik sektori ettevõtted, nende edukus ja perspektiiv sõltuvad investeeringutest. Ja sa saad investeerida siis, kui sul on tarnekindlus. Kõik tehased peaksid töötama maksimaalse võimsuse juures. Meie töö ja eesmärk on olnud rohkem kui 10 aastat leida võimalus oma piima väärindamiseks pikema koostöö alusel. See on see, mille suunas oleme liikunud," ütles Agrone omanik ja juht Raul Jeets.

Lätis ja ka Riia piimakombinaadis võetakse võimalikke uusi omanikke kui investoreid, sest investeeringuid need tehased vajavad ja tervikuna on see kasulik nii talunikele kui ka ühistutele.

Läti piimatootjate huvi on kõrgem kokkuostuhind. Baltimaade piimaturg on ühine, sest piima müüakse sinna, kus kasulikum, ja ka naabrite tooteid on kõikjal lettidel saada.

"Läti põllumehed loodavad, et kui kõik laabub Paide tehinguga ja pannakse täisvõimsusega tööle Riia piimakombinaat, kasvab töötlemise maht ja järelikult ka nõudlus toorpiima järele. Mida suurem on nõudlus ja konkurents, seda paremat hinda on võimalik maksta. See on praegu kõigi Läti põllumeeste peamine ootus," lausus Läti tootjate ühenduse Põllumeeste Parlament ekspert Valters Zelcs.

Kui Eesti ja Läti konkurentsiamet tehingu heaks kiidavad, tekib uusi arenguvõimalusi nii tootjatele kui ka töötlejatele.