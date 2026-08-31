X!

Läti tootjad loodavad, et Agrone tulek tagab neile kõrgema piimahinna

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

Agrone kui Baltimaade suurima piimatootja plaan osta Riia ja Valmiera piimakombinaat võib tagada kõigile piirkonna taludele ja ühistutele kõrgema piimahinna, loodavad Läti tootjad. Tehingu jõustumiseks oodatakse kahe riigi konkurentsiameti heakskiitu.

Läti kahe piimatööstuse töötlemisvõimsus kokku on võrreldav Paide uue tootmiskompleksiga – 1000 tonni piima päevas. Sellest võimsusest on osa praegu kasutamata. Erinevus on see, et Paides plaanitakse valmistama hakata suures koguses nii-öelda mahutooteid, kuid Läti ettevõtted on keskendunud linnapiimatoodetele. Eestiski hästi tuntud Karums on vaid üks populaarne kaubamärk.

"Oleme spetsialiseerunud kõrge lisandväärtusega toodete valmistamisele. See on see, mis annab meile jõudu ja mis meile meeldib. Töötame eksporditurgudel väga aktiivselt – igal aastal kasvatame müüki kahe protsendi võrra. Meie tooted on esindatud juba 30 välisriigis. Iga kuu lisandub uusi turge, kuhu saame oma kaupa müüa," lausus Riia piimakombinaadi juuhatuse esimees Arturs Cirjevksis.

Agrone kolmes farmis lüpstakse 190 tonni toorpiima päevas, seal on 5000 lüpsilehma ja 4000 noorlooma – holsteini tõugu tipp-piimaandjat. Karja suurus Balti riikides on aga erinev – Eestis on keskmiselt 200 looma, Lätis 15 ja Leedus 5. See tähendab, et töötlemisvõimsust on naabritel rohkem.

"Kõik sektori ettevõtted, nende edukus ja perspektiiv sõltuvad investeeringutest. Ja sa saad investeerida siis, kui sul on tarnekindlus. Kõik tehased peaksid töötama maksimaalse võimsuse juures. Meie töö ja eesmärk on olnud rohkem kui 10 aastat leida võimalus oma piima väärindamiseks pikema koostöö alusel. See on see, mille suunas oleme liikunud," ütles Agrone omanik ja juht Raul Jeets.

Lätis ja ka Riia piimakombinaadis võetakse võimalikke uusi omanikke kui investoreid, sest investeeringuid need tehased vajavad ja tervikuna on see kasulik nii talunikele kui ka ühistutele.

Läti piimatootjate huvi on kõrgem kokkuostuhind. Baltimaade piimaturg on ühine, sest piima müüakse sinna, kus kasulikum, ja ka naabrite tooteid on kõikjal lettidel saada.

"Läti põllumehed loodavad, et kui kõik laabub Paide tehinguga ja pannakse täisvõimsusega tööle Riia piimakombinaat, kasvab töötlemise maht ja järelikult ka nõudlus toorpiima järele. Mida suurem on nõudlus ja konkurents, seda paremat hinda on võimalik maksta. See on praegu kõigi Läti põllumeeste peamine ootus," lausus Läti tootjate ühenduse Põllumeeste Parlament ekspert Valters Zelcs.

Kui Eesti ja Läti konkurentsiamet tehingu heaks kiidavad, tekib uusi arenguvõimalusi nii tootjatele kui ka töötlejatele.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:42

AfD tahab Saksi-Anhalti valimisvõiduga lammutada populistide vastase tulemüüri

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

19:15

Narva-Jõesuu linn ostab eraomanikelt välja kuursaali

19:00

Agrone tehing Lätis vajab mõlema riigi konkurentsiameti heakskiitu

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:55

Majanduskasv vastab rahandusministeeriumi ootustele

18:50

Nädalaga on koolikoha saanud pool tuhat noort

18:45

Päevakaja (31.08.2026 18:00:00)

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:02

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

08:07

Ukrainas kaht last kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema

08:38

USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani Uuendatud

06:40

Maamõõtjad: enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest on kohtus vaidlustatavad

07:19

Koolitatud klassiõpetajaid tuleb juurde, aga klassi eest neid sageli ei leia

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

15:01

Leedu presidenti teavitati CIA juhi Moskva kõnelustest

17:35

Venemaa rünnakud Kiievile kestsid esmaspäeva öötundideni Uuendatud

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

ru-lõpuga meiliaadressidelt riigile saadetud kirjad lähevad karantiini

ilmateade

SPORT

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

loe: kultuur

18:57

Aivar Mäe: kõrge käibemaks muudab Eestis teatripiletid kallimaks

18:42

Narva-Jõesuu linn plaanib kuursaali muuta aastaringseks sündmuskeskuseks

18:26

Karl Birnbaum lavastusest "Ma tahan uskuda": meile on antud vabad käed

16:22

Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

loe: eeter

18:18

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

16:23

Kokana töötanud Veersalu: köögis peab igaüks oma koha välja võitlema

15:31

Hannes Hanso: isa silmis pidin oma eksistentsi raske tööga õigustama

14:59

ERR võttis kasutusele uue raadioülekandejaama

Raadiouudised

18:45

Tallinna bussid aitavad tuvastada puuduvaid ja kahjustatud liiklusmärke

18:45

Rannailmade puudumine mõjus Pärnu söögikohtadele hästi

18:20

Tartu Ülikoolis alustas ligi 4500 uut tudengit

18:20

Kooreüraskite arv on hakanud langema

17:45

Maamõõtjate sõnul on enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest kohtus vaidlustatavad

17:30

Klassiõpetajaid ei ole piisavalt

15:25

Raadiouudised (31.08.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (31.08.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (31.08.2026 09:00:00)

30.08

Päevakaja (30.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo