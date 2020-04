Esimesed ameeriklased said kätte kodanikupalga, mis peaks ajutiselt leevendama raskustesse sattunud perekondade olukorda.

Valitsus aga loodab, et need, kellel 1200-dollarist toetust tegelikult vaja ei lähe, kulutavad selle ikkagi ära, et turgutada majandust.

Maria-Ann Rohemäe