Arvutiteadlane: koroonaäpiga ei saa Suur Vend inimeste andmeid

Cybernetica infoturbesüsteemide juht Bogdanov ütles neljapäevases "Ringvaates", et praegu töös olev rakendus annab võimaluse nakatunud inimesel hoiatada neid, kes on temaga kontaktis olnud.

"Äpp ei tea, kas sa oled haige. Sa saad ise ühel hetkel öelda, et oled haige, kui arst on seda kinnitanud. Sellel hetkel on võimalik teha teavitused neile inimestele, kellega oled kokku puutunud rohkem kui viis minutit viimase kahe nädala jooksul. Need inimesed saavad teavituse, et on risk, et oled kokku puutunud kellegagi, kes on tänaseks jäänud haigeks. Sellel järgnevad soovitused – kas peaks jääma koju, peaks end testima," rääkis Bogdanov.

Rakenduse saab ühel hetkel igaüks ise alla laadida ning praeguste plaanide järgi on allalaadimine täiesti vabatahtlik.

Bogdanovi sõnul on täiesti arusaadav inimeste hirm, et Suur Vend hakkab selle rakenduse abil kõiki jälgima.

"Täna on konsortsium, kes Eesti rakendust arendab, seadnud eesmärgiks luua selline süsteem, mis ei kogu andmeid riigi poole kokku. Riigile ei teki andmebaasi inimeste asukohtadest, kontaktidest, kellega nad suhtlevad, mida nad räägivad. Riik loob vahenduskeskkonna, mille kaudu saab liikuda info haigestunud inimeselt temaga kokkupuutunud inimesteni. Ei öeldagi, et sa puutusid selle inimesega kokku, tema on nüüd haige. Teavitus on anonüümne," rääkis Bogdanov.

Teavitusega tulevad kaasa ka terviseameti heakskiidetud käitumisjuhised.

Bogdanovi sõnul käib töö turvalisuse tõstmise nimel edasi ning järgmiseks sammuks peaks olema süsteem, millega kõik diagnoosid kontrollitakse üle, et ei saaks juhtuda nii, et keegi raporteerib end haigeks, kuigi ta seda pole.

Bogdanovi sõnul kasutatakse taolist rakendust juba Singapuris ja Austrias.

Neljapäeval andis oma juhised ka Euroopa Komisjon. Olulisemad nõuded on, et

äppide paigaldamine peaks olema vabatahtlik ning neist tuleks loobuda nii pea, kui neid enam ei vajata ning et need peaksid kasutama anonüümseks muudetud andmeid. Sellised äpid peaksid olema ka kogu Euroopa Liidus koostalitlusvõimelised, et inimesed oleksid kaitstud ka siis, kui ületavad riigipiire.





Täpsemalt saab komisjoni juhistega tutvuda SIIN (ingliskeelne)