Elu läheb edasi: autolavkasid piirangud ei puuduta

Poes manitsetakse käima vaid hädavajadusel ja suurtes ostukeskustes käimisele on seatud erinevaid piiranguid. Üks liik poodidest pole aga oma töörežiimi pidanud muutma, sest kauplusautod on kord nädalas maainimestele kauba kätte toonud viirustest sõltumata.

Alutaguse kandi mees Vello Kirstjan on autopoodi ehk rahvakeeli autolahvkat pidanud Ida-Virumaal juba pea paarkümmend aastat. Selle ajaga on piirkond laienenud mitte ainult tänu heale tööle, vaid haldusreform on viinud osa Ida-Virumaa valdu mehe kodumaakonnast kaugemale. Nii jõuabki neljapäevane bussiring otsaga Jõgevamaalegi.

Autopood on hea põhjus tuttavaga vabas õhus kokku saamiseks neilegi, kes saavad ise autoga poes käidud.

Pealinnast Kauksis elavale tütrele appi lapsi hoidma tulnud Inge Stern kiitis rändkaupluse teenust, kus lisaks esmavajalikule saab täita ka nooremate põlvede soove.

Autopoe omaniku Vello Kristjani sõnul on koroonaaeg vaid veidi inimeste ostuharjumusi muutnud.

"Natukene on hakatud ostma rohkem, kuid põhimõtteliselt on kõik sama, muutumata, nagu öelda," rääkis Kristjan ja lisas, et kriisiajal on hakatud suuremaid kanget viina rohkem ostma.

Autopoest ostjatega rääkides selgus, et kui ajakirjandusest saadav koroonaviiruse kogus välja jätta, siis maainimeste elu eriolukord väga muutnud ei ole.

"Otseselt suurt ei ole muutunud midagi, ainult väga ettevaatlik peab olema. Ma arvan, et ei juhtu midagi. Ja me oleme siin metsa sees ka ja viirus kaob enne ära," ütles Mati Ilves.

Juba reedel läheb autopood uuele ringile. Ja taas tuleb mõnes kohas kaardimakseteks terminalile levi otsida.