Vald tahab Peipsi põhjaranniku kujundada puhkajate lemmikpaigaks

Alutaguse vald arendab hoogsalt Peipsi põhjakallast eesmärgiga kujundada see Eestis üheks vee ääres puhkajate lemmikpaigaks. Taristu arendamisega loodetakse piirkonda meelitada erainvestorid, kes on pikalt kaalunud mõtet piirkonda spaa ehitada.

Peipsi põhjakalda keskusena on Alutaguse vald tugevdamas Kauksit, kus on valminud rannahoone ja lõpule on jõudmas promenaadi ehitus.

Kui praegu meelitab Peipsi põhjarand puhkajad enamasti vaid päikeseliste suveilmadega, siis lähiaastatel peaks see olukord muutuma.

"Tean, et plaanis on mitu spaad teha. Ma arvan, et tulevikus see probleem laheneb ja vihmase ilmaga saab ka kuskil mõnusalt olla. Ma tean, et Uuskülas on päris korralikud plaanid ja Alajõele on ka spaa planeeritud. Eesmärk ongi, et eraettevõtlus tuleks siia, siis tuleb rohkem ka turiste ja meie inimesed saavad tööd ning vald saab maksud," rääkis Alutaguse abivallavanem Oleg Kuznetsov.

Selleks et julgustada erainvestoreid piirkonda investeerima, on Alutaguse vald loonud munitsipaalsete turismiobjektide haldamiseks ja huvireisivaldkonna arendamiseks sihtasutuse Alutagusemaa. 100 000-eurose stardikapialiga asutuse eesmärgiks on seegi, et inimesed teaks 30-kilomeetrise liivarannaga piirkonnas rohkem puhkekohti kui vaid Kauksit.

"Tegelikult on meil siin palju tublisi väikseid ettevõtjaid. Omamoodi on Alutaguse kant ja Peipsi põhjarannik nagu lihvimata pärl ja see on üles leidmata. Ma näen, et see on praegu meie võimalus, sest Eestis tuleb ilmselt järjekordne siseturismi suvi, kus me ootame kõiki Alutaguse kanti avastama," lausus SA Alutagusemaa juhataja Signe Roost.

Lisaks Peipsi põhjakaldale arendab sihtasutus ka Narva jõe ülemjooksu, kus juulikuus on valmimas Vasknarva sadama esimene osa.