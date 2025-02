Verioral ja Leevakul käib suletud kaupluste asemel kauplusauto

Põlva Coop sulges eelmisel kuul maakauplused Verioral ja Leevakul, sest need ei olnud kasumlikud. Et loodus aga tühja kohta ei salli hakkab sealsetel inimestel nüüd käima kaks korda nädalas kauplusauto.

Põlva Coop andis jaanuaris teada, et sulgeb alates veebruarist kohalikud Leevaku ja Veriora kauplused. Uudis oli kohalikele raske.

"Kõik hävitatakse maal ära. Meil on ainult uhke raamatukogu. Pettumus on suur siin," ütles Leevaku elanik Maie Lurich.

Kauplusauto sõitis 4. veebruaril esimest korda. Leevakul külastas ratastel poodi kümmekond inimest.

Urve Sepa sõnul on kauplusauto abiks. "Mingil määral ikka. Kõik asjad on peal ja ei saa kurta," ütles ta.

"Ega viga ei ole, aga iga kell ei saa siia. Kaks korda nädalas ainult. Ja ruumi oli ja kaup oli ja natuke on vast kallimad, aga eriti mitte. Siin on hea nüüd külarahvaga ka kokku saada nagu ikka. Ega poes ei saanudki, nüüd siin saab väljas rääkida, kui ootad," rääkis Lurich.

Verioralgi jagus huvilisi. Malle Šlupkina ütles, et kauplusauto võib poodi asendada küll. "Ikka, kui kaks korda nädalas, siis minu teada on küllalt."

Kohalik ettevõtja, kauplusauto teenust pakkuv Marten Salve on pidanud ka erapoodi ja tõdeb, et iga päev poe lahtihoidmine väikeses kohas ongi keeruline.

"Ikka mõistlik on, igal pool ju pannakse poode kinni. Rahvas tahab ikka süüa saada, maapoed on ju kaugel. Linna just ei lähe, 30 kilomeetri kaugusele niimoodi. Teeolud ei ole ka just kõige paremad, kruusateed on ikka aukus ja seal ikka annab sõita niimoodi," rääkis ta.